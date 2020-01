Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik, Radboudumc loopt voorop

Landelijk gezien lopen de Gelderse ziekenhuizen voorop. Vorig jaar was het landelijk gemiddelde 24 procent en hoewel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) pas over een paar weken naar buiten komt met de cijfers voor dit jaar, stijgt ook dat gemiddelde.

In Gelderland is het Radboudumc koploper met 57 procent van de zorgmedewerkers die de griepprik hebben gehaald. Toch ligt het streven veel hoger. Ziekenhuizen zien het liefst dat alle medewerkers de griepprik halen. Zo wordt de kans veel kleiner dat ze patiënten met het griepvirus besmetten (zie kader). Daarom wordt in alle ziekenhuizen campagne gevoerd om werknemers te stimuleren zich te laten vaccineren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Verplicht aan de griepprik?

Ted van Essen, voorzitter van de Influenza Stichting, is blij met de toename, maar denkt dat de grens van wat je met acties en campagnes kunt bereiken wel in zicht komt. 'Als je kijkt naar het Radboudumc, dat is een heel hoog percentage, maar daar spannen ze zich al maximaal in en het is nog steeds niet genoeg.'

Van Essen pleit al lange tijd voor een verplichting van de griepprik onder zorgpersoneel. 'Opmerkelijk genoeg heerst er ook onder de zorgmedewerkers nog onterecht scepsis over de griepvaccinatie, terwijl zij toch juist zouden moeten weten hoe gevaarlijk het kan zijn als ze een risicogroep in het ziekenhuis besmetten.'

De minister ziet nog niets in een verplichting en daarom wordt er vol ingezet op campagnes. Dat gebeurde ook in het St Jansdal in Harderwijk. Daar ging de vaccinatiegraad van 10 naar ruim 21 procent. 'Dat heeft vooral te maken met de manier van aanbieden', laat een woordvoerder weten. 'Eerder werd er gevaccineerd na opgave, dit jaar kon men op bepaalde momenten gewoon langslopen om de griepprik te halen.'

Zie ook: De Stelling: Zorgmedewerkers moeten verplicht de griepprik halen

In het Radboudumc wordt er op sommige afdelingen echt een sport van gemaakt om een zo hoog mogelijke dekking te hebben. 'Voor de afdeling met de hoogste vaccinatiegraad is er zelfs een grieppriktrofee in het leven geroepen', verklaart een voorlichter.

Veel meer doden door griep

Van Essen is bang dat de vaccinatiegraad weer omlaag gaat als de aandacht ervoor weer afneemt. 'Daarom is het zo belangrijk dat we naar een systeem toe gaan waarin alle zorgmedewerkers, niet alleen in ziekenhuizen, jaarlijks de griepprik krijgen. Die verplichting is er bijvoorbeeld al voor hepatitis-B, maar voor het griepvirus, waar jaarlijks veel meer doden door vallen, krijgen we dit niet voor elkaar.'

Feitjes over de griepprik

- Je wordt niet ziek van de griepprik, het vaccin bevat namelijk geen levende virusdeeltjes. Je kunt wel bijwerkingen zoals hoofdpijn ervaren. Door het vaccin maakt je lijf antistoffen aan, maar dat duurt wel twee weken, dus in de tussentijd kun je ook nog steeds de griep krijgen.

- Je kunt nog steeds de griep krijgen als je de griepprik hebt gehad, maar de kans daarop is wel veel kleiner en bovendien knap je ook veel sneller weer op.

- Elke zeven medewerkers die de griepprik halen, voorkomen dat één patiënt besmet wordt met het griepvirus. Als veel ziekenhuispersoneel gevaccineerd is tegen de griep is bovendien de kans dat je griep én een longontsteking krijgt tijdens een ziekenhuisopname, twee keer zo klein. En de kans dat je alleen een longontsteking oploopt is zelfs 76 procent kleiner.



Meer weten? Ga dan naar voorkomgriep.nl