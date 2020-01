Gemeenteraad kritisch over nieuwe zorgmisstanden: 'Arnhem is niet in control'

De Arnhemse gemeenteraad reageert kritisch op de misstanden rondom zorgonderneming Flexzorg die Follow the Money aan het licht bracht. Wethouder Roeland van der Zee zei tegen Omroep Gelderland dat hij de situatie onder controle heeft. 'Maar het lijkt er haast op of het college de urgentie van het financiële lek pas de afgelopen weken ervaart', meent Jan Hutten (CDA).

'Arnhem is niet in control', vervolgt Hutten. 'De monitoring is pas onlangs een beetje op orde gebracht.' Volgens hem moeten er keuzes worden gemaakt en leiderschap getoond om niet verder in de financiële problemen te raken. 'Maar die chemie zie ik helaas nog niet in deze coalitie.'

Zie ook: Wethouder Arnhem na misstanden: 'Inkoop zorg voldeed niet'

Flexzorg kon in Arnhem nog jaren zorg leveren nadat fraudesignalen bekend waren. Er werd na die tijd nog een kennismakingsgesprek aangegaan met Flexzorg. De uitgangspunten van de zorginkoop voldeden niet, volgens Van der Zee. Inmiddels is het contract met Flexzorg beëindigd.

'Zorgcowboys helaas niet nieuw'

'Het is onacceptabel dat zorggeld voor kwetsbare Arnhemmers verdwijnt door fraude, slechte zorg of te hoge winsten', meent Eric Greving (PvdA). Volgens zijn coalitiegenoot Leendert Combee (VVD) is 'het fenomeen zorgcowboys helaas niet nieuw'. 'Het is een treurige en schadelijke ontwikkeling.' Of alle signalen in dit geval goed zijn bekeken, weet Combee niet.

Zie ook: Cliënt zat in buitenland, maar zorgaanbieder declareerde toch tientallen uren zorg

'Dit soort berichten zijn helaas schering en inslag', ziet ook Sabine Andeweg (D66). 'Het hele systeem gaat onder meer ten onder aan een overheid die in een blind geloof in de markt zoveel ruimte geeft dat excessen niet kunnen uitblijven.'

Er zal eind deze maand een debat plaatsvinden over zorgfraude. Guus van der Laak (Arnhem Centraal) wil daarin van de wethouder weten wat de acties en resultaten van het 'zorgfraudeteam' zijn. 'Maar als het zo is dat Arnhem nog steeds in zee gaat (of in elk geval vorig jaar nog ging) met dubieuze aanbieders, dan laat dit zien dat de controle nog steeds onvoldoende is.'

'Wethouder moet ontslag indienen'

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij) vindt dat wethouder Van der Zee zijn ontslag in moet dienen. 'Hij moet zich kapot schamen.' Ook neemt Wiggers het de ambtenaren 'hoogst kwalijk dat zij dit hebben laten gebeuren'. 'In Nederland maken ambtenaren namelijk de dienst uit, vooral bij zwakke wethouders.'

Sarah Dobbe (SP) gaat vragen stellen over de kwestie. 'Het is schrijnend dat Arnhem een hoofdrol speelt in de beerput van zorgfraude en falend toezicht.' Fraude en winsten van zorggeld moeten volgens haar 'keihard worden aangepakt'. 'Het systeem moet op de schop.'

Zie ook: