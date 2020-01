Edward Sturing gaat niet zomaar uit van winst voor Vitesse: 'Eredivisie onberekenbaar'

Die wedstrijd werd weliswaar met 3-1 verloren, maar oefenwedstrijden zeggen over het algemeen weinig. De nieuwe hoofdcoach wil met deze basiself toewerken naar zijn ideale manier van voetballen voor de komende maanden. Te beginnen in de uitwedstrijd bij Fortuna.

'We hebben goed getraind en zijn nu twee weken bezig met de groep. Het betekent niet dat we er al zijn, maar we hebben stappen gemaakt. Zowel voetballend als fysiek. Ik heb er dus veel vertrouwen in voor morgen, want ik weet dat we een goed elftal hebben met veel kwaliteit', stelt hoofcoach Edward Sturing.

Toch wil de Eerbeker niet zomaar uitgaan van winst. 'Ja, in principe moeten we daar winnen. Maar Fortuna verliest weinig thuis en de eredivisie is vrij onberekenbaar. Je ziet vaak verrassingen en ploegen liggen dicht bij elkaar. We zullen volle bak moeten spelen, maar als je van tevoren weet dat je gaat winnen zou het ook niet interessant zijn.'

Nog niet verloren in eerste wedstrijd

Voor Vitesse, en Edward Sturing, spreekt wel dat de trainer nog nooit zijn eerste wedstrijd als interim-trainer verloor. 'Ik hoop dat we dat zo houden. Ik doe niet zoveel met statistieken, maar dit zou wel mooi zijn.' Daarbij moet wel gezegd worden dat Sturing nu voor het eerst een uitwedstrijd heeft als eerste wedstrijd.

Foto: Omroep Gelderland

Foor met vertrouwen

En de Arnhemmers spelen met Navarone Foor op het middenveld, de man uit Opheusden speelt vol vertrouwen. Zo was ook te zien op het trainingskamp in Portugal. 'Ik heb ook meer vertrouwen doordat ik nu speel, dan gaat het altijd beter. Voor de winterstop ging het al lekker en die lijn wil ik nu doortrekken.'

Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Toch zou dit het laatste seizoen voor Foor kunnen zijn. Hij heeft bij Vitesse aangegeven weg te willen. Is dat ook nog het geval als hij dit vertrouwen blijft houden, ook van de coach? 'Weet je, ik wil zoveel mogelijk spelen. Dat is belangrijk nu. Ik wil niet ingaan op stel dit. We zullen het zien, de focus ligt bij mij nu op de wedstrijden spelen.' Daarmee laat Foor in het midden of hij nog een optie ziet voor de toekomst.

Dasa en Gong op trainingsveld

In de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard zit Nouha Dicko, de huurling van Hull, op de bank. Oussama Tannane speelt daardoor op de rechtsbuitenpositie. Eli Dasa en Hilary Gong zijn nog altijd geblesseerd, zij meldden zich vanmorgen wel met fysiotherapeut Jos Kortekaas op het trainingsveld. Zij zullen voorlopig nog niet bij de selectie zitten.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Bero, Foor; Tannane, Matavz en Linssen.