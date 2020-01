Annemiek van Vleuten legt het alleen af tegen Tourwinnaar Egan Bernal

Volgens Twitter-account Velofacts heeft de wereldkampioen op de weg sinds Kerst 2636 kilometers getraind. En dan zijn er maar twee minder dan Tour-winnaar Egan Bernal. Bernal is koploper. Op de respectabele achterstand is de Australiër Richie Porte derde met 2449 trainingskilometers.

Bekijk het opvallende rijtje. De tekst gaat daaronder verder.

Van Vleuten blijft nuchter onder het opvallende klassement. Ze stelt volgens de site In de leiderstrui dat 90 procent van haar ritten duurtrainingen waren.

Tijdens het trainingskamp met de mannen van haar ploeg in Italië had ze haar eigen uitwegen: 'Als het even te snel ging, kon ik aan de klink van de wagen hangen of desnoods even in de volgwagen stappen. Maar het klopt dat ik gewoon one of the boys was.'