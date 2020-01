Arnhemmer opgepakt voor aanbieden 12 miljard inlognamen en wachtwoorden

De opgepakte Arnhemmer beschikte over professionele apparatuur die het mogelijk maakte om een dergelijke hoeveelheid gegevens online aan te bieden. Gebruikers konden de inlognamen en wachtwoorden tegen betaling downloaden. Hoeveel Gelderlanders slachtoffer van de cybercriminelen zijn geworden, is niet bekend.

Niet eerder gezien

Het gebeurt steeds meer dat sites wachtwoorden en inlogcodes tegen betaling aanbieden, stelt Cees van Tent, teamleider van het cybercrimeteam politie Oost Nederland. Maar 12 miljard gestolen inlognamen en wachtwoord is volgens hem ongekend veel. 'In deze omvang hebben wij het nog niet eerder gezien.'

De tekst gaat verder onder de video



Opsporing

De Nederlandse cyberpolitie is de Arnhemmer op het spoor gekomen na tips van de Engelsen. 'We hebben in eerste instantie informatie gekregen van de Engelse politie. Met die informatie zijn wij een parallelonderzoek en een zelfstandig onderzoek in Nederland begonnen.' Al vrij snel kreeg de politie WeLeakInfo.com in het vizier.

Hulp van de FBI

De Amerikaanse recherche, FBI is ook een onderdeel geweest van de samenwerking. 'Die hebben op het eind de site uit de lucht gehaald, zodat de site niet meer bruikbaar is.' Ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt voor betrokkenheid bij het beschikbaar stellen van gestolen inloggegevens.

Het cybercrimeteam Oost Nederland werkte bij de aanhouding van de Arnhemmer nauw samen met het team digitale ondersteuning Oost Nederland. De politie heeft een computer in beslag genomen en gaat verder onderzoek doen.