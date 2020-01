'Mijn hemel, zijn we nergens meer veilig?', onrust na brand in Wageningen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Mijn auto staat in de fik'

'Straks staat de hele flat in de fik', dacht een van de bewoners toen hij naar buiten keek. Hij werd midden in de nacht wakker gemaakt door zijn schoonmoeder. 'Ik kijk over de reling en zie mijn auto in de fik staan', vertelt hij.

In totaal zijn er drie voertuigen uitgebrand. De brand was zowat tegen de flat aan. De vlammen raakten de eerste etage en de deur raakte zwaar beschadigd. Een aantal woningen moesten uit voorzorg ontruimd worden.

Gebons op de deur

'Het was enorm schrikken', zegt een andere jonge man. 'Wij lagen te slapen en toen hoorden we gebons op de deur en op de ramen.' Daar werden wij wakker van en toen zagen we dat er een bestelbus in de brand stond. Wij hebben een klein zoontje, dus we waren wel even bang: wat gebeurt hier allemaal?'

'Ik ben boos en verdrietig, dat men niet nadenkt dat er mensen wonen, dat daar kinderen zijn', zegt een gefrustreerde bewoonster. 'Het doet me pijn aan mijn hart. Ik kan er wel om janken. Dan denk ik: mijn hemel, zijn we nou nergens meer veilig? En dat in het nieuwe jaar.'

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

