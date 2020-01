'We worden weggezet als stelletje amateurs', autorally in Nijkerk van de baan

Een boze Wilbert van den Burg tijdens een raadsvergadering op het Nijkerkse gemeentehuis. Hij organiseert de Visual Art Rally, die vorig jaar in Nijkerk, Putten en Barneveld werd gereden. In het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Nijkerk is echter geen ruimte voor de autorace.

In oktober gaven de drie burgemeesters gezamenlijk aan dat de rally vanwege veiligheid niet door kon gaan. Ook komt er geen wedstrijd ter voorkoming van overlast en ter bescherming van het milieu.

Van den Burg zegt dat hij, op wat kleine incidenten na, een positieve evaluatie heeft gehad met de gemeente Nijkerk. Van den Burg: 'Nu worden we weggezet als een stelletje amateurs, die met wat lintjes en zandzakken voor de veiligheid zorgen, terwijl we een professionele organisatie zijn.'

'Rally niet veilig'

De rally werd vorig jaar in drie plaatsen gereden. Die drie gemeenten hebben in hun gezamenlijke evaluatie geconcludeerd dat ze niet overtuigd zijn dat de rally veilig is voor de bezoekers.

Burgemeester Gerard Renkema: 'Ik vind het jammer dat het nu geframed wordt alsof we een hetze tegen de rally houden, dat is niet een geval. We willen niet de veiligheidsrisico's nemen die we vorig jaar wel hebben genomen.'

Renkema zegt meer dan een gerede twijfel te hebben dat de rally voor de toeschouwers afgelopen editie niet veilig was. Zo werden er veel verkeersovertredingen gemaakt door toeschouwers die tussen de verschillende plaatsen reden.

Over twee weken gesprek

De organisatie en de burgemeester zitten eind deze maand nog om tafel om de rally van vorig jaar te evalueren. Raadsleden van de SGP en de Lokale Partij vroegen de burgemeester nogmaals een afweging te maken. Renkema: 'We gaan serieus in gesprek voor de evaluatie, maar op dit moment is mijn standpunt dat het niet zo veilig is dat het doorgang kan vinden. Er moeten wel heel overtuigende argumenten komen.'

Na afloop van de vergadering laat Wilbert van den Burg weten aan Nijkerk.nieuws dat hij gesprek met de burgmeester aangaat: 'ik geeft nog niet op.'

Zie ook: Ongeluk met rallyauto's in Barneveld