Verdachte steekpartij Chinees restaurant: 'Ik heb het gedaan'

De traumahelikopter, een ambulance en de politie waren massaal uitgerukt na melding van een steekpartij in het Chinees restaurant aan de Zwolseweg.

De politie zet voor onderzoek meteen een groot gebied rond het restaurant af. Verschillende buurtbewoners komen een kijkje nemen. Ze zijn ontdaan als ze horen dat er een steekpartij bij de Chinees is geweest. 'Het zijn hele lieve mensen,' klinkt het. Ook bij het naastgelegen garagebedrijf zijn sommige personeelsleden behoorlijk over de toeren. 'Er kwam hier iemand binnen om hulp te halen', zegt een monteur. 'Maar we begrepen hem niet zo goed vanwege de Chinese taal.'

We dachten aan een overval

Dat er iets mis is bij hun buurman, dat is hen wel duidelijk. Met z'n allen lopen ze mee om te helpen, maar eenmaal buiten horen ze in de Chinees een hels kabaal. 'Iemand gooide van alles kapot,' aldus de monteur. 'We dachten aan een overval, dus uit veiligheidsoverwegingen zijn maar twee van ons naar binnen gegaan.'

Eenmaal binnen treffen de twee het slachtoffer aan. 'Ik begreep van hen dat er echt op het slachtoffer is ingehakt,' aldus de monteur. 'Je mag blij zijn dat je hem niet gezien hebt.' Volgens de buurt is het slachtoffer in het gezicht gestoken en was er sprake van heel veel bloed.

Slachtoffer met traumaheli vervoerd

Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen overgevlogen. 'Ik weet dat hij heel zwaar gewond is,' aldus Herman Petersen. 'Ik heb de ambulance medewerkers ook gevraagd: Overleeft hij het? En daar durven ze geen antwoord op te geven. Dus dan kunt u wel nagaan hoe ernstig de verwondingen zijn.'

Kijk hier naar de beelden

De politie is een sporenonderzoek gestart. 'Het lijkt misschien simpel; een steekpartij. Maar je moet wel met alle scenario's rekening houden, aldus Petersen. Ook op de vraag waarom er gestoken is kan de politie nog geen antwoord geven.