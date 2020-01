Meer groen in de wijk na klachten over dure parkeervergunningen

Inwoners van de Enka-wijk in Ede worden gecompenseerd na klachten over dure parkeervergunningen. Een deel van het parkeergeld wordt terug geïnvesteerd in de wijk. Het gaat volgens de wethouder om enkele tientallen duizenden euro's. Maar is dat voldoende?

Ede heeft jaren geleden al betaald parkeren op het Enkaterrein ingevoerd, omdat er in de buurt een nieuw station Ede-Wageningen zou komen. De de bouw van het station is jaren uitgesteld, maar bewoners moeten nog wel een parkeervergunning betalen.

100 euro

Een parkeervergunning kost nieuwe bewoners tegenwoordig eenmalig zo'n 100 euro per auto. Raadsleden klaagden er bij de wethouder Peter de Pater over: ze vonden het onterecht dat mensen parkeergeld moeten betalen, terwijl dat in vergelijkbare wijken niet hoeft.

De wethouder is daarop met omwonenden gaan praten en vervolgens tot deze compensatie gekomen: geld teruggeven aan de wijk zolang het nieuwe station er nog niet is. De enkele tienduizenden euro's worden gebruikt om de leefomgeving te verbeteren, stelt De Pater donderdagavond tijdens de raadsvergadering. 'Dan gaat het bijvoorbeeld om meer groen in de wijk'.

'Nog steeds onrechtvaardig'

Maar raadslid Raşit Görgülü (Democratische Kiezers Ede), die zich hard maakt voor de inwoners van Enka, vindt dit geen goede oplossing. 'Het komt over als een heel sympathiek gebaar, maar dat is het eigenlijk niet', zegt hij. 'Het is een onrechtvaardige situatie, als je een deel van dat onrecht teruggeeft, betekent dat dat er nog steeds onrecht bestaat.'

Görgülü zou willen dat wijkbewoners gratis een parkeervergunning krijgen voor de duur van vijf jaar. 'We weten dat het station er de komende twee jaar niet komt, dat duurt nog vier, vijf of zes jaar, dan is het niet uit te leggen dat je wel moet betalen.'

