Zonneparken moeten Apeldoorn duurzaam maken

In de komende jaren is er behoefte aan zeker 250 hectare grond waar zonneparken op moeten komen, is te lezen in een plan voor zonne-energie. De gemeenteraad stemde donderdagavond in om hiermee aan de slag te gaan. Alleen GemeenteBelangen is tegen.

Daken vol leggen

Apeldoorn geeft de voorkeur aan zonneparken langs bestaande infrastructuur, zoals snelwegen of rond industrieterreinen. Liever dat, dan 'zomaar' in de open ruimte gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan. En als het even kan, zonnepanelen plaatsen op terreinen waar al bebouwing is of waar je het nuttige met het aangename kan verenigen.

Want ook 'die daken moeten vol', zo benadrukte de raad. Dakpannen bieden veel mogelijkheden om zonnepanelen op aan te leggen. Maar dat neemt niet weg dat er ook zonnevelden zullen komen in het groen, want met alleen daken vol leggen gaat Apeldoorn de ambities niet halen.

Reilen en zeilen

Wethouder Van Vierssen zegde toe dat inwoners goed geïnformeerd zullen worden over alle ontwikkelingen. Ook zal de gemeente van begin tot eind betrokken zijn bij het reilen en zeilen van initiatiefnemers die zonneparken willen aanleggen. De gemeente wil omwonenden actief betrekken en zorgen dat zij financieel voordeel hebben van de zonne-energie.