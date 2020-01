Gesprek tussen provincie en Scherpenzeel was 'indringend maar constructief'

Begin februari staat er een vervolgafspraak gepland. Scherpenzeel is met haar kleine 10.000 inwoners één van de kleinste gemeenten van Gelderland. De provincie stelde voor de kerst een vrijwillige fusie met Barneveld voor, maar de meerderheid van de gemeenteraad wilde liever zelfstandig blijven. Nu, nog geen krappe twee maanden later, zitten er nieuwe wethouders én is er een plan om Scherpenzeel zelfstandig te houden.

1,6 miljoen euro nodig

Door alle taken die ook de gemeente Scherpenzeel erbij heeft gekregen in de afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie aan een uitbreiding toe. Daar is zo'n 1,6 miljoen mee gemoeid. Door het verhogen van de belasting van de inwoners, te bezuinigen op de bibliotheek en het Kulturhus en betere samenwerking met omliggende gemeenten wil de gemeenteraad zorgen dat het dorp een zelfstandige gemeente blijft.

Die plannen zijn begin december al aangenomen, het college verwacht pas in juni te weten of de deze maatregelen effect hebben. Gedeputeerde Jan Markink wil nu nog niet laten weten of hij vertrouwen heeft in de plannen en Scherpenzeel die tijd gunt. De provincie is bij machte om zelf op een fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel aan te sturen.