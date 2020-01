Peter Hofstede trots dat hij bij 'de mooiste club van Nederland' mag blijven

Hij is ook volgend seizoen technisch manager in Doetinchem. 'Ik zit hier inmiddels vijf seizoenen. Mooi om er een jaar bij te krijgen. Ik ben trots om bij deze club te mogen werken. Het is de mooiste club van Nederland.'

Geen makkelijke club

Hofstede kent ook de zelfkant van zijn functie. 'Het is geen makkelijke club. Als de resultaten tegenvallen, is er ook iemand de Kop van Jut. Maar nu lijken we echt een goede selectie te hebben en bovenin mee te draaien en is het wat rustiger.'

Hofstede verlengde met slechts één jaar. 'We gaan met volle overtuiging verder waar we mee bezig waren. Toen ik vijf jaar geleden kwam, zat De Graafschap best wel in een moeilijke positie. Ondertussen hebben we aardig wat stappen gemaakt en kunnen we wat meer. Zo hebben we nu een selectie neer kunnen zetten die mee kan doen om de eerste twee plekken. We gaan er alles aan doen te promoveren.'

Vertrouwen in promotie

Toch moet de technisch manager rekening houden met twee scenario's. 'Eredivisie, maar mocht het niet lukken ook eerste divisie. De doelstelling is eredivisie, daar gaan we heel hard aan werken. We staan op die plek en ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar we zijn wel De Graafschap, dus we moeten met alles rekening houden. We gaan nu belangrijke weken in, dan zien we wel waar we staan. We willen promoveren en het stadion vol krijgen met voetbal dat de mensen ook aanstaat.'

Ook de ontwikkeling van de jeugdopleiding is een speerpunt. Hoofd opleidingen Jefta Bresser heeft daarom ook een nieuw contract gekregen. 'Jefta is met twee seizoenen verlengd. We willen de jeugd ook daadwerkelijk betrekken bij deze selectie. Er doen nu ook twee jongens van onder zestien mee op de training. Er moet ook kwaliteit zijn en die lijkt eraan te komen. Dus daar gaan we heel veel energie in stoppen.'