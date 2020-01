De Graafschap-aanwinst Mystakidis is enorm gretig

'Ik ben honderd procent fit. Ik ben na de eerste seizoenshelft nooit gestopt met trainen. Ik heb maar één dag vrij gehad. Ik ben er klaar voor. De club moet het maar beslissen, maar ik kan meteen spelen. Ik kan haast niet wachten.'

De Griek kan op meerdere posities uit de voeten. 'Ik kan achter de spits spelen of op links of rechts, maar niet uit welke vleugel. Waar ze mij opstellen, speel ik. Ik voel me hier lekker. Ik ken het hier al redelijk goed, want met mijn vorige club PAOK Saloniki ben ik hier al vaak op trainingskamp geweest. We hebben ook vriendschappelijk gespeeld tegen De Graafschap. De fans zien er fanatiek uit. In Griekenland bij PAOK zijn de fans heel speciaal, maar dit wil ik ook graag meemaken. Nederlands kan ik nog niet, maar wel Duits. Want ik heb daar in het verleden in de jeugd van Hoffenheim gespeeld. Danke schön.'