Varkensboer uit Meddo loopt warme sanering mis

Varkensboer Hennie Bent (62) uit Meddo, in het buitengebied van Winterswijk, voert donderdag de laatste biggetjes die hij in zijn stal groot ziet worden. Medio februari worden ze opgehaald, samen met de zeugen, en dan gaan de deuren van de varkensstal definitief op slot.

Dat betekent het einde van het familiebedrijf, dat van generatie op generatie is overgegaan. 'Door de regeling stoppen vooral de familiebedrijven, de grote bedrijven blijven over', zegt Bent op enigszins wrange toon. 'Ik had nog wel vijf jaar door willen gaan.'

503 varkensboeren

Zijn stallen hadden eigenlijk op 1 januari al leeg moeten zijn, want Bent is niet één van de 503 varkensboeren - Nederland telt ruim 4.000 varkenshouderijen - die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Hij had zich al verzekerd van de zogenaamde stoppersregeling en daardoor loopt Bent de huidige 'warme sanering' mis. Met die sanering krijgen varkensboeren geld om te stoppen.

'Vanwege de ammoniakuitstoot was ik al verplicht in 2020 te stoppen. Ik krijg geen vergoeding, maar ik was ook niet verplicht om nog nieuwe luchtwassers te plaatsen', vertelt Bent, die geen opvolgers heeft. 'Daarom wilde ik niet meer investeren.'

Varkensrechten

Is dat niet zuur, het mislopen van die financiële vergoeding? 'Het is wel raar, want ik kan alleen de varkensrechten verkopen. Maar die liggen in Brabant op 150 euro per varkensrecht en hier op 50 euro. Dat is ook zoiets. En de sloop van de stallen moet ik zelf bekostigen, al ga ik nog wel met de gemeente in gesprek of daarvoor nog een regeling is.'

De dertig koeien die hij had heeft Bent vier jaar geleden aan de kant gedaan. Nu volgen medio februari de laatste van de honderd zeugen en biggetjes. 'Geen van de kinderen wilde verder met het bedrijf dus zit er helaas niets anders op dan te stoppen', aldus Bent.