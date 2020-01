FNV: 'Actie bij De Hoenderloo Groep na mislukt overleg'

Vakbond FNV voert volgende week vrijdag actie bij De Hoenderloo Groep. Overleg tussen de vakbond en de directie is donderdagmiddag op niets uitgelopen. Eigenaar Pluryn houdt vast aan sluiting van beide vestigingen van de jeugdzorginstellingen in Hoenderloo en Deelen.

Jan Verhoeven - bestuurder van FNV - wil niet zeggen wat voor actie er wordt gevoerd. 'Daarover praten we morgen.' Wel zegt de vakbondsbestuurder dat de ongeveer tweehonderd jongeren in de jeugdzorginstelling 'er niet de dupe van zullen worden'.

Bij het overleg waren ook andere bonden aanwezig, waaronder CNV Zorg en Welzijn en de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ). Deze organisaties gaan niet zover als de FNV en voeren ook geen actie, erkent Verhoeven. 'Dat suggereert wellicht dat wij alleen staan in ons protest, maar dat is niet zo. We krijgen brede steun.'

'Klemmend beroep op FNV gedaan'

Bestuursvoorzitter Karel Verweij van Pluryn is teleurgesteld. 'Ik heb een klemmend beroep gedaan op de FNV om met haar acties geen discontinuïteit van zorg te veroorzaken', laat hij in een verklaring weten. 'Dit in het belang van de jongeren en de medewerker. Het is op geen enkele manier mogelijk om op de niet-onderbouwde eisen van de FNV in te gaan.'

Een ultimatum van de FNV tegen Pluryn was al verlopen, maar de bond ging donderdag toch in overleg met de leiding van De Hoenderloo Groep. De bond wil dat de voorgenomen sluiting wordt opgeschort en dat Pluryn samen met de bonden en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt naar mogelijkheden om de noodlijdende jeugdzorginstelling overeind te houden. FNV'er Verhoeven. 'Dat Pluryn in geldnood verkeert, erken ik. Maar omdat Verweij niet te bewegen was, is actie onvermijdelijk.'

Pluryn wil De Hoenderloo Groep verkopen

Gisteren lekte via Omroep Gelderland uit dat Pluryn de gebouwen en terreinen van De Hoenderloo Groep wil verkopen en de organisatie denkt daarmee 18 miljoen euro te kunnen verdienen. Met een deel van dit geld moeten ongeveer 200 jongeren ergens anders worden ondergebracht.

Pluryn noemde eerder de sluiting 'onvermijdelijk' vanwege een tekort van vier miljoen euro op de begroting, achterblijvende kwaliteit van zorg op de locaties en een nieuwe werkwijze. De vakbond vreest juist dat 200 kwetsbare kinderen door de sluiting nergens terecht kunnen.

