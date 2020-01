Arnhemse wijk Malburgen vreest voor meer sociale huur

De Arnhemse wijk Malburgen vreest voor de gevolgen en 'aanverwante problematiek' als er nog meer sociale huur wordt gerealiseerd. 'Er is al zoveel sociale huur in onze wijk', zegt Frans van den Berg namens de wijkbeheergroep Malburgen Oost Zuid woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad.

Hij reageert daarmee op de afspraken binnen de gemeente dat 30 procent van de nieuwbouwwoningen over de projecten sociale huur moet zijn. De wooncorporaties zijn daarbij 'premium partner'. Volgens Van den Berg is het aandeel corporatiewoningen in zijn wijk 71,6 procent. Hij is daarom bang dat de sociale huur voor een belangrijk deel in zijn buurt terechtkomt. Dat zou ook in recente bouwplannen naar voren komen.

'Daar is men bij ons in de wijk erg ontstemd over', vervolgt Van den Berg. Er is volgens hem alleen gekeken naar de financiële gevolgen voor de stad. 'Maar het college heeft niet gekeken of het wel goed is voor een wijk met heel veel problemen om er nog eens opnieuw sociale huur bij te bouwen.'

'Zien de wijk weer achteruit gaan'

'Corporaties kijken niet wie er in hun woningen komt', volgens Van den Berg. 'Door het ontbreken van adequaat toewijzingsbeleid zien we de wijk weer achteruit gaan.' Hij vraagt de gemeenteraad daarom om voor wijken die voor meer dan de helft uit corporatiewoningen bestaan, de verplichting tot 30 procent sociale huur te laten vervallen.

Ook de verkoop van grote grondgebonden corporatiewoningen ziet hij niet zitten. 'Omdat in onze wijk veel woningen verkocht zijn voordat er fatsoenlijk onderhoud aan is verricht', constateert Van der Berg. Ook ziet hij bij verkoop een gevaar voor woningsplitsing of verkamering.