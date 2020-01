Vincent Vermeij wil ooit terugkeren bij De Graafschap

Afgelopen zomer tekende Vincent Vermeij bij de 3.Bundesliga-club. Maar al vrij snel voelt de oud-Superboer zich er thuis. 'Ik moet zeggen, het was wennen in het begin hoor. Het was de eerste keer het buitenland voor mij. Ik moest de taal eigen maken en de club was gedegradeerd. Er moest dus veel gebeuren. Al ging het vrij snel beter en ook persoonlijk. Ik heb een huisje gevonden en ben mijn ding gaan doen. Ik krijg de kans van de trainer mezelf elke week te laten zien. Ik ben echt positief over Duitsland. Ik voel me er thuis.'

Al is er zeker nog wat werk te verzetten, stelt de spits die in Doetinchem zo populair was. 'De taal moet ik me steeds meer eigen maken. Ik probeer dat nog bij te leren.'

Foto: Paul Meima

Daarnaast moet hij misschien ook nog wat aan zijn populariteit werken in het Duitse Ruhrgebied. 'Ik ben nog niet zo populair als in Doetinchem, maar ik ben natuurlijk nieuw en niemand kent mij nog. Er spelen ook jongens uit de regio en die zijn populairder, daar is het moeilijk tegenop boksen hoor. Maar dat hoeft van mij ook niet. Ik zie ook regelmatig dat er Nederlanders komen kijken en soms komen ze ook met een De Graafschap-vlag, dat is wel leuk.'

Terug naar Doetinchem?

De supporters van De Graafschap vinden het ook leuk om bij Vermeij te komen kijken in Duitsland, tenslotte is het ook niet heel ver weg. En Duisburg is net zo'n gemoedelijke club als De Graafschap, zo merkt de aanvaller. 'Daarnaast hebben ze ongeveer dezelfde fanatieke supporters, dezelfde clubkleuren (blauw en wit) en hebben ze allebei een zebra als mascotte. Beide clubs hebben ook een samenwerkingsverband, ze lijken dus veel op elkaar. Misschien heb ik het daarom wel zo naar mijn zin in Duitsland.'

Foto: Paul Meima

Is het dan ook de bedoeling om ooit terug te keren naar de Achterhoek? 'Dat zou wel heel mooi zijn. Dat is de plek waar mijn verloofde vandaan komt en waar mijn schoonfamilie ook nog zit. Ik kom er nog altijd vaak en voel me er thuis. Hopelijk zal ik er ooit nog eens eindigen, maar dat is voor later. Ik wil nu nog een hoop andere mooie dingen meemaken. Duidelijk is in ieder geval dat De Graafschap altijd speciaal voor mij zal zijn.'

Tot die tijd wil Vermeij dus eerst in het buitenland slagen. 'De Bundesliga is mijn droom. Dat probeer ik hier te halen.'