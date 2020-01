Brandweer trekt alles uit de kast om nieuwe vrijwilligers te werven

De brandweer in Doetinchem is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Tijdens een speciale wervingsactie op het Simonsplein trekt ze vanmiddag alle registers open.

Potentiële brandweermannen en -vrouwen kunnen hun kwaliteiten testen op bijvoorbeeld het brandweertrap-klimmen, een autowrak knippen en een reddingsactie in de rook.

'Op een stempelkaart kunnen ze de vijf verschillende onderdelen afvinken en - als ze het leuk vinden - onderaan naam en contactgegevens achterlaten', zegt Robert Spijkerman van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. 'Zo hopen we ze te interesseren om eens een oefenavond mee te komen doen.'

Nieuwe aanwas

De nood bij het korps in Doetinchem is hoger dan elders. Volgens Spijkerman heeft dat meerdere oorzaken. 'Een paar jaar terug liep het min of meer vanzelf, maar nu merk je dat je eigenlijk continu op het netvlies moet hebben dat we nieuwe aanwas nodig hebben. Dat komt onder meer doordat veel jongeren voor hun studie wegtrekken en niet meer terugkomen.'

Dat veel mensen al vrijwilligerswerk en mantelzorg doen en bij meerdere sportclubs zitten, helpt ook niet. Spijkerman: 'En ze maken zich ook vaak druk dat ze dan niet meer twee keer per jaar op vakantie kunnen. Terwijl dat best kan.'

Fysiek en psychisch in orde

Doetinchemmers die zaterdag de smaak te pakken hebben, glijden overigens niet twee weken later al langs de brandweerpaal. 'We hebben mensen nodig die fysiek en psychisch goed in orde zijn, want je komt voor nogal wat moeilijke zaken te staan: heftige ongelukken of zelfdodingen. Dus iedereen krijgt een uitgebreid gesprek en daarna volgt een training van 2,5 jaar. Daarom moeten we ook op tijd voorsorteren als er mensen over een paar jaar met pensioen gaan.'

Wie niet bang is voor vuur, kan vanmiddag op het Simonsplein zijn of haar brandweer-skills testen en zien of ze bij 'geschikt' of 'ongeschikt' een vinkje krijgen.