Snoei voorziet hele aardige wedstrijd van De Graafschap

Hij keert terug op het middenveld. Stef Nijland verhuist daarom naar de positie van linksbuiten. Mo Hamdaoui, die uitviel tegen Jong Utrecht, begint op de bank. Ook achterin zijn er twee wijzigingen. Jordy Tutuarima is geblesseerd en wordt vervangen door Roland Baas. Centraal achterin is Toine van Huizen geschorst en daarom speelt Jasper van Heertum. 'Een mooie moment om Roland Baas eens aan het werk te zien en Jasper van Heertum, die eigenlijk een basisspeler is', zegt trainer Mike Snoei.

'Voor Mo Hamdaoui was het vandaag de eerste groepstraining. De ernstige knieblessure waar we een klein beetje bang voor waren, is het gelukkig niet. Ik ga zo eens informeren bij hem om we hem mee kunnen nemen. Branco van den Boomen is hartstikke fit om een wedstrijd te spelen, maar met een slag om de arm. Bijvoorbeeld met het trappen van corners moet hij misschien nog even wat voorzichtiger zijn.'

De nieuwe Griekse aanwinst Giannis Mystakidis (foto) ging bij de partijvorm snel bij de basis staan, maar hij had het niet goed begrepen en moest met de reserves meedoen.

'Het was even spannend met zijn overschrijving. En Sven Blummel begint ook steeds fitter te worden, dus we hebben nog wat meer ijzers in het vuur voorin en dat is wel lekker. Er was te weinig concurrentie.'

Rol Ruud Knol

Ruud Knol speelt ook een nadrukkelijke rol op de trainingen en dat bevalt Snoei uitstekend. 'Ruud heb ik bij Vitesse van dichtbij meegemaakt in allerlei jeugdelftallen en bij het eerste. Hij is gewoon een prima aanvulling richting de verdedigers. Lekker om nog wat erbij te doen in het specialistische gedeelte.'

'In het doordekken, standaardsituaties, door de lucht. Een aantal momenten is hij een prima aanvulling, net als Mark de Vries richting de aanvallers.'

Almere op stoom

Almere City hield De Graafschap op De Vijverberg op 0-0. In 2018 streden beide ploegen om promotie. In Almere werd het 1-1 en De Graafschap won thuis met 2-1, maar in de extra tijd werd er nog een bal van de lijn gehaald. 'Almere is wat laat op gang gekomen. De laatste weken, ook voor de winterstop, zijn ze op stoom gekomen. Het kan wel eens een hele aardige wedstrijd worden', verwacht de trainer. 'Als je deze wedstrijd in een goed resultaat kan ombuigen, gaat het er steeds leuker uitzien.'

Vermoedelijke opstelling: Jurjus; Owusu, van Heertum, van de Pavert, Baas; Vet, van den Boomen, Breinburg; van Mieghem, Seuntjens, Nijland.