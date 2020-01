Parkeerplaatsen 'onveilig ver weg' bij station Ede-Wageningen

'De P&R-garage aan de noordzijde is nog steeds ver weg van het station', zegt Henk Kohsiek (D66). 'Het is vijf tot zeven minuten lopen, afhankelijk van bij welk station je moet zijn.' Ook EdeNu en DKE uitten zorgen over de 'sociale veiligheid'.

Kohsiek pleit voor speciale parkeerplaatsen voor vrouwen, dichterbij het nog te bouwen station. Dat is veiliger voor hen, meent hij. Op die manier hoeven vrouwen niet alleen in het donker ver naar het station te lopen. Dichterbij het station zouden ook beveiligde betaald-parkeren-plekken kunnen komen.

Oplossing

'Het is een aandachtspunt', stelt wethouder Peter de Pater tegenover Omroep Gelderland. Hij kijkt naar een oplossingen, bijvoorbeeld die betaalde parkeerplaatsen dichterbij het station. 'En het publiek dat loopt tussen parkeergarage en station, moet daar veilig kunnen lopen. Dat is onze taak. Dat is een duidelijk boodschap van de raad en dat gaan we ook doen.'

De wethouder geeft wel aan dat er vanwege het milieu bewust gekozen is voor het plaatsen van een parkeergarage 'iets verder weg' van het station. 'Degene die duurzaam reist of met de fiets komt, is het snelste bij het station, de parkeergarage ligt iets verder weg.'

Miljoenenbudget geheim

Overigens uitten enkele raadsleden ook bedenkingen bij de hoogte van het verbouwingsbudget en de financiële risico's. Onder meer coalitiepartijen VVD en CDA waren er kritisch over en vinden dat de financiën goed in de gaten moeten worden gehouden.

Maar wat het budget voor station Ede-Wageningen is, is voor niet-raadsleden geheim. Het totaal aan kosten ligt in ieder geval hoger dan de 81 miljoen euro waarmee de gemeente in 2018 een bouwer probeerde te vinden. Die aanvraag liep uit op een teleurstelling. Er was geen enkele aannemer die het station Ede-Wageningen voor 81 miljoen euro wilde neerzetten.

Daarom is het ontwerp aangepast en doet de gemeente binnenkort een tweede poging. Met een nieuw plan, gaan ze de aanbestedingsmarkt op, althans als de gemeenteraad akkoord gaat met het verhogen van hun budget. Ook het Rijk en de Provincie Gelderland betalen aan het station mee. Volgende week wordt er over gestemd.

