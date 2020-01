Onderzoek: nieuwe aanpak nodig om zelfmoord jongeren te voorkomen

De stichting heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitgebreid onderzoek gedaan naar jongeren die hun leven beëindigen. Een van de aanleidingen voor het onderzoek was een reeks zelfdodingen onder jongeren in Wezep.

De onderzoekers interviewden ouders, vrienden, docenten en behandelaars van 35 jongeren die zelfmoord hebben gepleegd. Ze ontdekten diverse patronen. Soms komt een zelfmoord voor de omgeving uit het niets, maar vaker kampen suïcidale jongeren met psychiatrische problemen of stoornissen.

Twee derde van de jongeren van wie de zelfdoding is onderzocht, was in beeld bij de zorg, maar daarin gaat nog veel fout.

'Jongeren belandden in vicieuze cirkel'

'De jongeren met complexe problematiek konden moeilijk passende zorg vinden en belandden daarbij vaak in een vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing', constateren de onderzoekers onder leiding van kinder- en jeugdpsychiater professor Arne Popma.

In 2017 overleden 81 jongeren, onder wie 13 in Gelderland. Dat zijn er in totaal 33 meer dan in 2016. In 2018 was het aantal suïcides onder jongeren weer nagenoeg terug op het niveau van 2016.

Ouders voelen zich vaak onvoldoende gehoord en betrokken bij de hulpverlening. 'Contact maken en houden, wat er ook gebeurt, is het devies', aldus de onderzoekers.

Forensisch arts Onno Sijperda van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en actief bij 113 Zelfmoordpreventie doet na zelfdodingen onderzoek naar het suïcidemotief. Sijperda wil zo nieuwe zelfdodingen voor zijn, zei hij eerder tegen Omroep Gelderland. Deze onderzoeksmethodiek die Sijperda child suicide review noemt zou volgens hem landelijk toegepast moeten worden.

Onzekere meisjes met perfectionistische instelling

Hoewel de jongeren allemaal een unieke aanloop naar de zelfdoding hadden, waren er binnen het onderzoek groepen jongeren met vergelijkbare problemen op school, zeggen de onderzoekers.

Een patroon werd gevonden van onzekere meisjes met een perfectionistische instelling. Ze kregen psychische problemen, verzuimden school en kwamen steeds meer in een negatieve spiraal terecht.

Een tweede patroon betrof een groep jongeren, vooral jongens, met een diagnose zoals autisme, ADHD en dyslexie. Zij hadden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en docenten en moesten afstromen naar speciaal onderwijs.

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

