'We hebben pas rust als de zaak is opgelost', zegt zus van doodgeschoten Kevin America

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Kevin was iemand die gaf zonder daar iets voor terug te vragen. Stel er was een kindje jarig, had je aan hem genoeg. De andere ouders konden koffie gaan drinken. Hij zorgde wel dat al die kleintjes het naar hun zin hadden, met al zijn inzet', zo vertelt Derinda, de zus van Kevin America.

Derinda mist haar broer nog iedere dag. Ze legt uit waarom het zo belangrijk is dat haar broer nu op de cold case-kalender geplaatst is. 'We hebben vaak de indruk gehad dat de politie heel dichtbij was. Maar dan zeiden ze tegen ons: 'Aan een vermoeden hebben we niet genoeg. We moeten echt bewijs hebben. En dat kan alleen als er mensen zijn die hun kennis willen delen'.'

Zie ook: De grootste Gelderse moordmysteries: wie was de dader en waar is het lijk?

Sociaal werk

America kwam als jongen vanuit de Antillen naar Nederland. Aanvankelijk maakte hij naam als bokser en won zelfs de nationale titel in zijn gewichtscategorie. Naderhand vond hij werk bij een bekende Nijmeegs uitgaansgelegenheid, L'Ambassadeur, waar hij ook zijn vrouw Loes leerde kennen, met wie hij drie kinderen kreeg. Hij werkte daarnaast in de bouw en wilde zijn bouwbedrijf inzetten voor sociaal maatschappelijk werk. 'Het was zijn ideaal om kansarme jongeren te helpen', vertelt zijn zus aan Omroep Gelderland.

'Hij was in gesprek om mensen met een hulpvraag voor hem te laten werken binnen zijn bedrijf. Dat deed hij vanuit zijn eigen achtergrond. Kevin kwam als kind naar Nederland en verbleef enige tijd in jeugdinternaten.'

Dodelijk incident

Een van zijn kinderen was nog maar enkele maanden oud toen hij het leven liet bij een gewelddadige schietpartij, op 29 december 2012. Het dodelijke incident vond plaats aan de Hegdambroek, in de Nijmeegse wijk De Lindenholt, de straat waar Kevin zelf woonde met zijn gezin.

Na acht maanden koortsachtig onderzoek loopt het spoor dood. De politie laat de familie van Kevin weten het dossier voorlopig te sluiten. Nadien halen twee broers van Kevin nog even het nieuws wanneer ze zelf een zoekacties zijn gestart naar de mogelijke dader(s). Maar dat levert weinig op.

Ook komt er onderzoeksinformatie naar buiten dat de moord op America gelinkt kan worden aan die op de Limburger Andy Heus, die twee weken eerder, ook in 2012, vermoord is en wiens lichaam is aangetroffen in een visvijver in Stevensweert. Beide slachtoffers zouden betrokken zijn geweest bij een en dezelfde hennepplantage, zo komt in het dossier naar de verdachten in de zaak Heus naar voren. Maar ook dat leidt niet tot arrestaties in de zaak van Kevin.

Sterfdag

'Binnen onze eigen kleine kring van familie en vrienden herdenken we Kevin', vertelt Derinda. 'Zoals kort geleden toen we stil stonden bij zijn sterfdag, kort voor oud en nieuw.' Derinda heeft al haar kracht verzameld om deze week aandacht te schenken aan de kwestie. 'Die zaak moet worden opgelost. Pas dan hebben we rust.'