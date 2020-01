Scheidingsexpert Inge heeft 6 kinderen uit 3 relaties en geeft tips

'Ik ben een ervaringsexpert', zegt Inge. 'als we het hebben over scheidingen.' De ouders van Inge zijn wél altijd bij elkaar gebleven maar bij haar strandden twee huwelijken. Ze stapte voor het eerst in een huwelijksbootje met haar jeugdliefde en zoals ze zelf zegt was de koek op toen ze rond de dertig jaar oud was.

Bij haar tweede huwelijk was er sprake van huiselijk geweld en hierdoor zette ze een punt achter die relatie. Op dit moment is Inge al jaren gelukkig met Johan. Haar dochter Denise is kindercoach, haar man helpt bij de financiën van het bedrijf.

'Wij hebben ook heel bewust gekozen om 15 jaar geleden een kantoor op te zetten om te helpen met het begeleiden van scheidingen', vertelt Inge verder.

'Ook mijn dochter Denise heeft de scheidingen bewust meegemaakt en weet wat kinderen doormaken.'

Klassieke fout

Klassieke fout die de mediator signaleert bij een aanstaande scheiding, is dat er over financiën wordt gesproken waar de kinderen bij zijn. 'Een kind kan niet altijd inschatten wat dit betekent. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld dan denken: o jee, kunnen we morgen nog wel een brood kopen.'

Zo kan er onnodig veel stress ontstaan, legt ze uit. 'Verder zie je soms dat ouders de vertrekkende partij de schuld geven en daarover praten met de kinderen. Zij ging weg of hij wil niet meer verder, het steggelen om wie fout zat is niet goed voor de kinderen.'

'Meer scheidingen door ouders met jonge kinderen'

Ze noemt een punt van zorg. 'Het aantal mensen met jonge kinderen die kiezen voor een scheiding stijgt denk ik wel. Terwijl ik denk dat die intensieve fase van jonge kinderen voor elke relatie uitdagend is.'

Naast kinderen heeft het gezin van Inge ook twee honden en katten en staat er ook nog een 'te koop-bord' in de tuin. Tot oktober woont Inge nog in Elst en daarna vertrekt ze met Johan en jongste dochter richting Didam.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.