Sevenich geniet van waterpolocultuur op EK

De Olympische Spelen in Tokio zijn al jaren een stip op de horizon

'Dit EK spelen in een van de waterpolohoofsteden, dat is echt heel tof', vindt Sevenich, die aangeeft dat wedstrijden met de aanwezige techniek in het ‘hypermoderne’ bad mooier in beeld worden gebracht dan waar dan ook. 'Ze hebben er alles aan gedaan om waterpolo in de spotlights te zetten', legt de oud-speelster van het Hongaarse UVSE uit. 'In Hongarije lopen ze daarmee voorop en kunnen ze laten zien hoe mooi de sport is. Mooiere baden en toernooien zijn er bijna niet, dat is echt genieten.' Tot nu toe won titelhouder Nederland van de ‘zwakke broeders’ Israël (22-3) en Duitsland (23-3) en woensdag werd Italië met 10-4 verslagen, waardoor de volgende ronde al is bereikt. In de groepsfase resten nog wedstrijden tegen Spanje en Frankrijk, waarna de knock out-fase begint.



Afhankelijk van de resultaten wacht in de halve finale mogelijk al een ontmoeting met het thuisland. 'Als Hongarije speelt, hebben ze ook echt een harde kern', zegt Sevenich. 'Dat kennen we niet in Nederland, maar dat is hier normaal. Spelen tegen Hongarije zou heel tof zijn, dat zijn de wedstrijden die je wilt spelen.' Niet alleen de Europese titel staat op het spel tijdens het toernooi, want bij een podiumplaats verdienen de waterpolodames een startbewijs voor de Olympische Spelen. 'We zijn hier om goed te spelen, wat dat uiteindelijk oplevert zien we aan het einde', aldus Sevenich.



Intensief traject richting Tokio

Sinds september volgt de ploeg een intensief traject richting de Spelen in Tokio. Onderdeel daarvan zijn lange trainingsdagen in de bossen van Zeist. Laura Aarts, bij vorige toernooien nog eerste keeper, haakte af omdat ze er ‘ongelukkig’ van werd. 'Het is jammer dat zij dat zo ziet, ik zie het als het mooiste jaar van de cyclus, dat je dichter bij je doel komt', aldus de Lichtenvoordse. 'Maar buiten dat we zwaar trainen is het ook gewoon leuk en gezellig. Ongelukkig zijn is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, je moet het doen omdat je het graag wil.'



Ervaren kracht

Met haar 26 jaar is Sevenich een van de meest ervaren speelsters bij de waterpolodames. 'Ik noem mezelf vaak genoeg oud', zegt ze grappend. Ze werd Europees kampioen, maar maakte ook al een mislukte Olympische kwalificatiereeks mee. 'Als jonkie kwam ik binnen, maar langzaam maar zeker kijk je om je heen en ben je de op drie na oudste', vertelt Sevenich. 'Je groeit ook in die rol. Die ervaring heb ik, en kan ik net zo goed delen als ik mijn teamgenoten beter kan maken.'