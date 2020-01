Meer schade tijdens jaarwisseling door vuurwerk en vandalisme

Het is koren op de molen voor de voorstanders van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Afgaande op de cijfers tot nu toe, lijkt de schade door vuurwerk en vandalisme tijdens de jaarwisseling in de Gelderse gemeenten gemiddeld groter dan voorgaande jaren. Een kleine greep.

De vuurwerkschade van de afgelopen jaarwisseling loopt in Gelderland op tot ruim 270.000 euro. Dat is nog zonder de cijfers van de grote gemeenten Nijmegen en Apeldoorn. Enkele gemeenten geven aan dat hun bedragen nog kunnen oplopen.

Dik verdubbeld

Vooral Doetinchem springt er uit wat betreft de cijfers. Bedroeg de schade voorgaande jaren gemiddeld 17.500 euro, tijdens de laatste jaarwisseling is er voor 50.000 euro vernield aan afvalbakken, ondergrondse afvalcontainers, speeltoestellen, verkeersborden en straatkolken. Ook is er een parkeerautomaat opgeblazen. Meer dan een verdubbeling dus.

'Vreselijk', vindt burgemeester Mark Boumans. 'Wij moeten elk dubbeltje omdraaien. En dit is onnodig verspild geld. Van 50.000 euro kun je ook een gymzaal exploiteren, of een ouderensoos financieren. Dat kan niet als je het moet uitgeven aan onnodige schade.'

Hondenpoepzakjes opgeblazen

Ook in Tiel was het flink raak: 32.000 euro schade. Dit is 13.000 euro meer dan vorig jaar. De toename zit vooral in het opblazen van een parkeerautomaat en een verdubbeling van het het aantal vernielde straatkolken. Ook afvalbakken, verkeersborden en dispensers voor hondenpoepzakjes werden opgeblazen.

In Arnhem valt het hoge aantal beschadigde ondergrondse containers op: 63 stuks. Om dit te repareren of vervangen moet de gemeente voor bijna 27.000 euro in de buidel tasten. Na de vorige jaarwisseling kostte de vuurwerkschade nog 14.550 euro. Dit jaar is dat bijna verdrievoudigd.

Zeer zwaar vuurwerk

Ondanks dat de gemeente Rheden alle afvalbakken had afgesloten, zijn er toch 15 stuks beschadigd. Voornamelijk door zeer zwaar vuurwerk. Ook hier een forse toename van de schade in geld uitgedrukt: vorig jaar 6500 euro, dit jaar 14.000 euro.

Voor burgemeester Boumans van Doetinchem is het gissen waarom de kosten voor vuurwerkschade in zijn gemeente de pan uit rijzen. 'Een echte goede oorzaak hebben we niet. Misschien dat mensen weer wat meer geld hebben om vuurwerk te kopen.'

Met deze cijfers laait ook de discussie over een eventueel vuurwerkverbod op. 'Ik ben ervoor om dit landelijk te regelen', aldus Boumans. 'want alleen Doetinchem is moeilijker te handhaven dan dat er overal een verbod zou zijn. Ik kan me voorstellen dat de raad de komende maand gaat overleggen wat wij nou in Doetinchem willen.'