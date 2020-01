Pluimveesector wil ophokplicht door oprukkende vogelgriep

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In Oost-Europa is een toename van het aantal gevallen van vogelgriep. Dat baart de sector in Nederland zorgen, aldus voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Daarom vragen verschillende organisaties uit de pluimveesector in een brief aan een deskundigengroep 'of het verstandig is te heroverwegen om het zinvol is in Nederland kippen preventief op te hokken'. Die deskundigengroep moet dan weer de minister adviseren om zo'n ophokplicht in te stellen.

Virus rukt op

Rond de jaarwisseling kwamen de eerste meldingen van vogelgriep uit Polen. Ondertussen is het virus ook aangetroffen in Roemenië, Hongarije en Slowakije. De angst is nu dat mogelijk het virus via Duitsland naar Nederland komt.

'Geen reden tot paniek'

De Haan: 'Het kan verspreid worden door trekkende vogels. Of via bijvoorbeeld vrachtwagens.'

Ze is bang dat een koufront in Oost-Europa er voor zorgt dat vogels richting Nederland komen. Volgens haar is er geen reden tot paniek: 'Maar het baart ons zorgen. We zijn in het verleden gewaarschuwd.'

Presentator Klaas Drupsteen in gesprek met Hennie de Haan: