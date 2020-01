Laatste films in Filmhuis O42 in Nijmegen

Het onderkomen met twee filmzalen, eigendom van de Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks, wordt omgedoopt tot appartementen.

'We hebben bijna drie jaar met O42 in het gebouw gezeten. En we waren graag wat langer gebleven', zegt coördinator Sylvia van den Ing. 'Het begon net goed te lopen.' Filmhuis O42 trok afgelopen jaar zo'n 20.000 bezoekers.

Van den Ing is ervan overtuigd dat de sluiting niet het einde is van het filmhuis. 'We hebben een goed gesprek gehad met de gemeente en die gaat met ons meedenken om een nieuwe locatie te vinden en waar we minimaal een jaar mogen blijven', legt ze uit. 'Het liefst blijven we in de binnenstad van Nijmegen en ook dicht bij het centraal station. We trekken veel bezoekers van buiten Nijmegen.'

Totdat een nieuwe plek is gevonden hoopt O42 op kleine schaal films te mogen vertonen in bijvoorbeeld horecazalen.