Orion uit beker na verlies tegen Dynamo

'Dat is verschrikkelijk balen', vindt aanvoerder Pim Kamps van Orion. 'Ook de manier waarop is gewoon pijnlijk. Het voelt als een zwaar verlies.' De Doetinchemmers hadden geen antwoord op het sterke spel van de gasten, hoewel na een aantal wissels de derde set nog wel voor de thuisploeg was. 'Het gevoel was op dat moment goed, de ploeg was aan het strijden', zegt trainer Martijn van Goeverden, die complimenteus is over de gewonnen set. 'Maar het blijkt dat zij nog een tandje bij kunnen zetten. Zij hebben op dit moment een verschrikkelijk dominante aanval, dus daar moeten we aan werken.'



Van Goeverden neemt zijn ploeg niks kwalijk, ondanks de uitschakeling. 'Het enige wat je kan zeggen is dat we het lieten lopen toen het gat te groot werd', vindt de trainer. 'Maar wat we afgesproken hadden qua mentaliteit, dat kwam er helemaal uit. Dit is de weg die we ingaan en dat zal ons uiteindelijk de prijs op gaan leveren, maar dan kunnen we alleen het kampioenschap halen.' Zaterdag wacht in de competitie weer een thuiswedstrijd, tegen Zaanstad. 'Dat is even schakelen', zegt Kamps. 'We hebben een enorm druk schema, maar dit verlies komt wel even binnen.'