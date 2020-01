Barneveld maakt beleid voor woningen arbeidsmigranten

De arbeidsmigranten in Barneveld komen voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa. Momenteel is er in Barneveld nog geen specifiek huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Volgens De Kruijf is de gemeente daarom de afgelopen jaren situaties tegengekomen die niet door de beugel kunnen. 'We kwamen situaties tegen waarbij er te veel mensen op één kamer sliepen en panden die niet brandveilig waren', aldus de wethouder.

Woonvormen

De wethouder wil inzetten op vier soorten woningen. Het verhuren van woningen, ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden, nieuwbouw en agrarische bebouwing. In totaal moet er volgens het voorstel 732 nieuwe woningen komen voor de arbeidsmigranten in de gemeente. 'Het is niet zo dat er ook zoveel arbeidsmigranten bijkomen. Een groot gedeelte is er al. Wij gaan er wel vanuit dat het er meer worden en dat een aantal beter gehuisvest moet worden', legt De Kruijf uit.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de woonsituatie van de arbeidsmigranten verbetert en overlast in de omgeving wordt teruggebracht. In het voorstel staan onder meer limieten op het aantal arbeidsmigranten die per locatie wordt gehuisvest. Daarnaast moeten de woningen verschillende faciliteiten beschikken. 'Belangrijkste regels zijn over waar en onder welke voorwaarden deze mensen worden gehuisvest. Maar ook het beheer. Dus de toezicht en de huisregels.'

Verdeling

De locaties van de nieuwe woningen zullen worden verdeeld over de gemeente. 'Wij gaan ervan uit dat in omgevingen waar veel wordt gewerkt, zoals Harselaar, Barneveld en Voorthuizen, meer voorzieningen worden gerealiseerd dan in de kleine dorpskernen als Stroe. Maar ook daar zitten bedrijven en dus zullen de dorpen dan ook niet worden uitgesloten', legt De Kruijf uit.

Alleen in De Glind en Kootwijk wordt geen huisvesting voor arbeidsmigranten gecreëerd. 'In Kootwijk en De Glind zit weinig bedrijvigheid. Daarnaast missen deze dorpen ook voorzieningen als een supermarkt. Vandaar dat we deze dorpen uitzonderen', aldus De Kruijf.