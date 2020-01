Montferland stapt de markt op met rotondes

'Een kwaliteitsimpuls', zo noemt wethouder Oscar van Leeuwen van Montferland de stap naar de markt. 'Al het geld dat we hiermee ophalen, investeren we in de beeldkwaliteit. Het is bewust geen verdienmodel.' In 2014 werden de rotondes door Montferland afgestoten en overgedaan aan bedrijven en verenigingen. Deze contracten zijn inmiddels afgelopen. Hoewel sommigen goed werden onderhouden, was er volgens Van Leeuwen ook sprake van verloedering: 'Een aantal van die rotondes ziet er niet uit', vindt de wethouder. 'Sommige zijn gewoon grasvlaktes en dat is niet echt prettig.' De partijen die het onderhoud wel netjes verzorgen, een zestal, blijven zelf verantwoordelijk voor rotondes in onder meer Zeddam, Loil en Beek.



In totaal biedt de gemeente vanaf vrijdag 24 rotondes aan op de website www.rotondemontferland.nl. De keuze zelf de markt op te stappen, is gemaakt om te voorkomen dat tienduizenden euro’s bij een extern bedrijf terecht zou komen. De opbrengst wordt vervolgens door Montferland zelf ingezet voor onderhoud. 'Ik denk dat het wie het eerst komt, het eerst maalt wordt', vertelt Van Leeuwen, die wel aangeeft dat lokale partijen voorrang krijgen. 'Die binding vinden we ook belangrijk.'