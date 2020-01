De grootste Gelderse moordmysteries: wie was de dader en waar is het lijk?

Wie weet hoe Nijmegenaar Kevin America in 2012 aan zijn einde kwam? Wie kan vertellen wat Linda Mens is overkomen, nadat ze 1999 een avondje ging stappen in Zevenaar?

Cold Cases - politiedossiers die jarenlang in de archieven liggen te verstoffen - krijgen steeds meer aandacht. Met meerdere cold case-teams jaagt de politie op landelijk niveau op personen die tot nu toe onder de radar zijn gebleven.

Dat het een succes is, blijkt wel nu de politie vrijdag voor de vierde keer een cold case-kalender uitbrengt. Die is vanaf vanochtend online te bekijken. Ook komt er een fysiek exemplaar uit, deze wordt verspreid binnen penitentiaire inrichtingen, tbs-kilinieken en binnen het reclasseringswezen. Want met name onder die populatie hoopt de politie informatie te vinden die kan leiden tot het oplossen van zaken die al lang vast zitten.

Missing link

Op 29 december 2012 komt Nijmegenaar Kevin America (36) thuis. Hij stapt uit zijn auto en wordt door een nog altijd onbekend persoon doodgeschoten. Buurtbewoners vinden hem badend in het bloed naast zijn wagen. De case is nu zeven jaar oud. De politie heeft de nabestaanden al vroeg aangegeven wel ideeën te hebben over het motief van de moordenaar of moordenaars.

Maar de missing link is nooit gevonden. Al in augustus 2013 heeft de politie aan de vrouw van America en aan diens familie laten weten dat de zaak voorlopig gesloten wordt. De politie heeft sindsdien nog wel een bedrag van 15.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Dat bedrag staat nog steeds.

Struikgewas

Wel een zoekrichting, maar net niet dat ene schakeltje dat leidt naar de oplossing van een zaak. Dat is het geval bij meerdere cold cases, soms tot grote frustratie van de nabestaanden. Ook in het geval van Linda Mens kan gesproken worden van een soortgelijke situatie. Haar stoffelijk overschot werd vrijdag 30 juni 1999 aangetroffen in het struikgewas van een plantsoen aan de Stadsgracht in Zevenaar. De vrouw bleek door verwurging om het leven te zijn gebracht.

Mens heeft een groot deel van haar leven in Amsterdam doorgebracht. Ze zou verslaafd aan gokken zijn geweest, dronk teveel en had bij diverse personen schulden uitstaan. De politie vermoedt dat ze na een avondje stappen in Zevenaar een bedrag bij zich had ,dat ze had gewonnen bij het gokken. Ze is mogelijk om die reden beroofd en vermoord. Het geld dat ze die avond bij zich zou hebben gehad is nooit terug gevonden. In deze zaak is een bedrag van 25.000 euro uitgeloofd.

Softdrugspand

Op de cold case-kalender staan ook andere Gelderse zaken. Neem de nooit opgeloste schietpartij die de 34-jarige Tonnie ter Horst het leven heeft gekost. Hij werd in 2000 neergeschoten voor een softdrugspand. Hij was zelf dealer, omwonenden klaagden dat in het pand aan de Industrieweg in Terborg in drugs werd gehandeld. In deze zaak zijn twee personen opgepakt en veroordeeld. De politie is alleen nog altijd op zoek naar een derde verdachte die ook betrokken is geweest bij de fatale schietpartij.