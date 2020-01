Mijlpaal voor Laura’s Musicalschool in Hattem en Elburg

HATTEM -

De 32-jarige Laura Groeneveld woont in Hattem en haar grote passie is musical. Inmiddels heeft ze behoorlijk wat ervaring in het optreden in musicals en heeft ze diverse hoofdrollen in producties vertolkt. Op dit moment speelt zij de hoofdrol in de musical ‘Meisje van de Waag’ die in mei 2020 in de Deventer Schouwburg te zien zal zijn.