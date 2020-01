Prins Mark Buck: Carnaval in Nijmegen lijkt op het feest in Kerkrade

Hij vierde het feest der feesten toen hij opgroeide in het Limburgse Kerkrade. Nu is hij prins carnaval in Nijmegen, een stad waar het feest lang niet zo groot gevierd wordt. Toch is carnaval in Nijmegen volgens CDA-politicus Mark Buck niet eens zo heel anders dan in zijn Limburg.

Mark verhuisde een aantal jaren geleden voor zijn studie naar Nijmegen. In het begin ging hij voor carnaval weer terug naar Kerkrade. Maar zo'n tien jaar geleden besloot hij één avond carnaval te gaan vieren in Nijmegen. Buck; 'Maar één avond werden er twee, toen drie en nu tien jaar later ben ik de prins'.

Carnaval wordt door veel mensen geassocieerd met de zuidelijke provincies. Buck krijgt dan ook vaak de vraag waarom hij carnaval in Nijmegen viert en niet in zijn oude stad. Maar zoveel verschillen de feesten in Nijmegen of in Limburg wat hem betreft niet.

Carnaval in Nijmegen is gewoon intiem

'Hier doen misschien iets minder mensen mee met het carnaval, maar het heeft daardoor juist iets intiems. Het draait bij carnaval niet om waar het feest het sjiekst of het grootst is. Het draait om de saamhorigheid. En die kun je in een dorp hebben, in Zuid Limburg maar ook in de grootste stad van Gelderland', aldus Buck.

Vanaf zijn geboorte viert Mark al carnaval. Elk jaar kijkt hij nog met zijn 'kinderlijke verheuging' uit naar het grote feest. Buck: 'Ik ben er echt mee opgegroeid en het is dan ook het feest van mijn leven. Ik kan er alles in kwijt. Het maakt ook niet uit of je arm of rijk bent of wat voor werk je hebt. Iedereen is even één. Iedereen is even belangrijk.'

'Mensen moeten niet denken daar staat een CDA-prins'

Voor de Nijmegenaren is Mark al een bekend gezicht als fractievoorzitter van het CDA in de Nijmeegse gemeenteraad. Toch is er volgens Mark wel een duidelijke scheiding tussen het prins zijn en zijn politieke ambities. 'Het moet niet teveel door elkaar lopen. Ik ben prins voor al die Knotsenburgers die carnaval vieren. En mensen moeten niet denken 'daar staat een CDA-prins'. Gelukkig helpt het ook dat ik mijn maillot niet aan heb in de raadszaal'', aldus een lachende Mark Buck.

