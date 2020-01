Wie was de 17-jarige scholier uit Nijmegen die in de jaren '80 achteruit fietste?

Medio jaren '80 fietste een 17 jarige scholier in de omgeving van Nijmegen 72 km en 436 m achteruit en deed daar 4 uur en 48 minuten over.

Wie is dat geweest???

Waarom vraag ik dit? Op 19 september 1990 was ik de eerste op deze aardbol die het werelduurrecord achteruitfietsen in Guinness Book of Records plaatste. Nadat ik in de jaren '80 een bericht las ( ik dacht in de Panorama) van de 17-jarige scholier ben ik gaan trainen voor het achteruitfietsen. Dit was het eerste contact wat ik had met het achteruitfietsen.

In 1993 heeft een andere Nederlander het record van mij verbeterd maar in 2002 heb ik het nogmaals geprobeerd en een nieuw wereldrecord op mijn naam gezet. Helaas is in 2003 het wereldrecord weer verbroken, ditmaal door een Duitser.

Sinds het eerste contact met het achteruitfietsen heb ik vaak gedacht aan de scholier uit Nijmegen. Ik ben daarom op zoek naar deze persoon.

Weet u wie de scholier destijds was of was u toevallig de achteruitfietser in de jaren '80? Laat het Pieter de Hart weten door hieronder uw reactie achter te laten.