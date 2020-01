'MVV moet schrik hebben van NEC'

Dirk Proper moet voor hem plaatsmaken. Het 17-jarige talent heeft een drukke tijd met tentamens voor zijn studie Psychologie.

'Ja, Zian gaat gewoon spelen', bevestigt trainer François Gesthuizen. 'Kijk, als de ene niet speelt, kun je gaan schuiven met mensen. Maar beter is het ene poppetje voor het andere poppetje. Afgelopen zondag was Dirk het, maar nu grijpen we gewoon weer terug naar Zian, over wie we erg tevreden zijn. We staan bovenaan in de periode, maar we hebben pas twee wedstrijden gespeeld. Never change a winning team, dat gaat niet altijd op. We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld afgelopen week, zo eerlijk moet je ook zijn.'

Tom Overtoom en Randy Wolters trainen weer volop mee, maar het is de vraag of ze al bij de wedstrijdselectie zitten. De keepers Norbert Alblas en Job Schuurman ontbreken nog door blessures. Daardoor zit de 16-jarige Robin Roefs weer op de bank.

MVV voorin onvoorspelbaar

NEC won thuis NEC dit seizoen met 2-0 van MVV door twee treffers van Jonathan Okita. In Maastricht werd het vorig seizoen 1-1 en een jaar eerder ging NEC daar met 4-1 onderuit. 'Ze zijn voorin wat onvoorspelbaar, met veel snelheid. Onzeker nog of Anthony van den Hurk gaat spelen, of dat hij nog geblesseerd is. Op het middenveld hebben ze wat creatieve jongens. Uiteindelijk wel een ploeg waarvan wij moeten kunnen winnen, als we gefocust zijn.'

'Hier zijn wij, dat is NEC'

Jellert Van Landschoot vindt dat NEC de wedstrijd zelf moet gaan bepalen. 'We hebben zes op zes in de periode en als we winnen negen op negen. We moeten uitgaan van onze kwaliteiten. Als team drukzetten, niet afwachten, maar ons tonen: hier zijn wij, dat is NEC. Zij moeten schrik hebben van ons. Vanaf de eerste minuut gelijk boem erop. Meteen een statement maken.'

De Belg verloor voor de winterstop tijdelijk zijn basisplaats. 'Je weet dat er veel concurrentie is. Dan weet je dat je elke week scherp moet zijn. Ik probeer iedere week te bewijzen dat ik in het team hoor. Mijn focus ligt honderd procent bij NEC. Dan zien we wel wat er gebeurt. Ik ben echt tevreden hier, we hebben een goed team, een leuk team. Nu moet het nog meer naar boven komen.'

Opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.