ChristenUnie Nunspeet maakt zich zorgen over toenemend drugsgeweld

De ChristenUnie Nunspeet pleit voor een hardere aanpak van de straathandel in drugs. In de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur drong raadslid Evert Leusink aan op het toepassen van de Veluwse methode: ‘Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om straatdealers meteen een boete op te leggen, los van de strafrechtelijke vervolging.’ Burgemeester Breunis van de Weerd zegde toe deze methode te gaan toepassen.

Hardere aanpak straathandel drugs nodig

Er is een toename van drugsgeweld in Oost-Nederland. In Zwolle heeft een aantal drugsgerelateerde schietpartijen plaatsgevonden. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. ‘Het is voor ons een bevestiging dat handel in drugs met kracht bestreden moet worden.’

De ChristenUnie heeft voorgesteld om op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) de Veluwse methode toe te passen. Ermelo en Putten waren in 2017 in Nederland de eerste gemeenten die dwangsommen oplegden aan drugsdealers, vandaar de bijnaam Veluwse methode. In dat geval geeft de politie de aanhouding van een drugsdealer door aan de gemeente en legt de burgemeester vervolgens een dwangsom op. Elke keer dat de dealer weer betrapt wordt, volgt een dwangsom van € 5.000.

Leusink: ‘De zogenaamde last onder dwangsom staat los van de strafrechtelijke vervolging van een betrapte dealer. Op deze manier kunnen dealers veel sneller aangepakt worden.’ Burgemeester Van de Weerd verwacht dat binnenkort de eerste boete wordt opgelegd.