Bennie Jolink laat zijn andere kant zien

De muziek en zijn band Normaal zijn voor even geparkeerd naar de achtergrond. 'Ik denk niet aan muziek en ik speel ook niets', vertelt Jolink. 'Als ik een gitaar aanraak, dan krijg ik meteen zere vingers.' De beeldende kunst was nooit ver weg bij Jolink en veel van zijn tijd zit nu in het schilderen en tekenen. 'Het irriteert mij dat beeldende kunst maar weinig mensen interesseert', zegt Jolink. 'Mensen snappen mijn muziek en mijn teksten, maar beeldende kunst blijft toch lastig.'

'Andere kant van Bennie laten zien'

Het idee voor een eigen expositie ontstond toen Esther Ruesen, directeur van het Stadsmuseum, spullen van de tentoonstelling '65 jaar De Graafschap' kwam terugbrengen bij Jolink. 'Al zittende in zijn eigen atelier begon hij te vertellen over zijn werk als kunstenaar', zegt Ruesen. 'Zo is het idee geboren om deze kunst aan het publiek te laten zien.'



De expositie '40 jaar Normaal' was een aantal jaren geleden al te zien in het Stadsmuseum en dus was er volgens Ruesen geen betere plek voor zijn eerste eigen expositie. 'Het is leuk dat we deze kant van Bennie kunnen laten zien aan het grote publiek', aldus Ruesen.

'Ik treed in zijn gevoelswereld'

Bij het samenstellen en inrichten van zijn expositie krijgt Jolink hulp van goede vriend Stef Geurtzen. 'Het is eervol om dit te mogen doen', zegt Geurtzen. 'Ik ben een grote bewonderaar van zijn kunst en raak er zelf door geïnspireerd. We hebben een enorme klik samen.' Geurtzen krijgt van Jolink compleet de vrije hand. 'Ik treed wel in zijn gevoelswereld, zodat ik weet hoe hij het graag wil hebben. Zo krijg je een bepaalde logica qua inrichten en opbouw. Vaak heb ik het in mijn hoofd al klaar en hoef ik het alleen nog maar in te richten.'

Geurtzen hoopt dat het publiek Jolink ook echt erkennen als beeldend kunstenaar. “Muziek is voor nu even helemaal verdwenen uit beeld en dit is waar het nu om draait. Hij is bijna elke dag aan het tekenen en schilderen. Wat mij betreft gaat hij hier mee door richting de toekomst.”

Workshop voor kinderen

Vanaf komend weekend is de expositie in Doetinchem drie maanden te zien voor het publiek. Ook zit er nog een workshop tekenen voor kinderen aan te komen, die Jolink zelf gaat geven. 'Dat heb ik tijdens mijn studie aan de kunstacademie ook al eens gedaan en dat heb ik heel erg leuk gevonden', zegt Jolink.



Op Hemelvaartsdag zal hij weer de gitaar om de schouders doen om te spelen met Normaal in Lochem. 'Maar daarna ga ik snel weer terug naar de kunst en weg uit de muziekbubbel', aldus Jolink.