'Intensive care voor psychiatrische patiënten pakt echte probleem niet aan'

Een intensive care voor psychiatrische patiënten is maar een noodoplossing. Dat vindt MIND Ypsilon, een organisatie voor familie van mensen met psychische klachten. Het echte probleem is dat patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen steeds vaker thuis wonen en dan geen begeleiding krijgen, stelt directeur Bert Stavenuiter. 'Dat moet aangepakt worden.'

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die lijden aan psychoses of schizofrenie. 'Het idee van de overheid is dat deze mensen thuis, midden in de maatschappij, beter af zijn', zegt Stavenuiter. Zijn organisatie staat in principe achter die visie, 'maar op dit moment werkt het niet'.

Problemen worden groter

Psychiatrische patiënten krijgen thuis niet de begeleiding die ze nodig hebben, stelt hij. 'Het aantal plekken in psychiatrische ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar fors teruggelopen, terwijl er niet meer thuisbegeleiding voor in de plaats is gekomen.'

'Zonder begeleiding krijgen ze steeds meer stemmen in hun hoofd of wordt de achtervolgingswaanzin als maar groter', zegt hij. Uiteindelijk kunnen mensen dan echt gekke dingen doen. En dat is volgens Stavenuiter nou precies de reden waarom politiecellen vol verwarde personen zitten en er nu speciale high intensive care-plekken (hic) voor hen gemaakt worden.

Hij reageert op een initiatief van Pro Persona, die start met die spoedeisende psychiatrische hulp in Arnhem en Nijmegen. De directeur van MIND Ypsilon vindt die zogenoemde hic-plekken wel veel beter voor psychiatrische patiënten dan politiecellen: 'Voor mensen in diepe crisis is het de beste plek die er is'. Maar Stavenuiter spreekt wel van 'brandjes blussen': een soort dweilen met de kraan open.

Begeleiding thuis

Als er geen begeleiding is, vallen mensen binnen no-time terug, meent Stavenuiter. Daarom pleit hij voor veel meer zorg thuis bij mensen met psychiatrische aandoeningen. Dat was volgens hem ook het oorspronkelijke plan van de overheid. Ook familieleden en de buurt van iemand met psychoses of andere zware klachten zouden begeleiding moeten krijgen.

'De mantelzorgers raken zwaar overbelast, ouders moeten hun baan opzeggen', stelt Stavenuiter. Na goede voorlichting weten mensen wanneer ze hulpinstanties moeten waarschuwen voordat het uit de hand loopt, vertelt hij. 'Mensen kunnen leren waar ze op moeten letten. Een eerste psychose kun je niet voorspellen, maar een tweede wel.'