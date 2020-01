Noodkreet Geefhus Beek: 'Geef ons een plek om dingen weg te geven'

Het Geefhus is geopend in 2013 door toenmalig wethouder Leidy van der Aalst. Deze week kwam er een telefoontje met het slechte nieuws binnen bij coördinator Simone Keulen. 'Dat viel ons rauw op ons dak', zegt ze tegen Omroep Gelderland.

'Gratis kan gewoon niet'

Liny Toenders, voorzitter van het bestuur van het Kulturhus waar het Geefhus op de eerste verdieping zit, stelt dat het Geefhus al lang had kunnen zien aankomen dat ze niet meer in het Kulturhus kunnen blijven. Het Kulturhus zit in financieel zwaar weer door gebrek aan huurders. De hele bovenverdieping (400 m2) is nu gratis in gebruik door het Geefhus, maar er moeten dringend vierkante meters van de bovenverdieping verhuurd gaan worden

'Ik heb niks tegen het Geefhus. In tegendeel', zegt Toenders. 'Maar wij kunnen niet hen gratis ruimte ter beschikking blijven stellen. Dat kan gewoon niet. Dan houden we zelf het hoofd niet boven water.' Toenders zegt te willen kijken wat voorlopig nog haalbaar is tot ze iets anders hebben en daar in mee te willen denken.

Ze roemt de doelstelling van het Geefhus. 'Niet alleen voor de armoede, mensen die het nodig hebben, maar ook ontspullen, duurzaamheid in plaats van alsmaar weer nieuwe zooi kopen. Dat dingen weer hergebruikt worden. Dat moet zeker voortbestaan. Daar is iedereen bij gebaat.'

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Het Geefhus

Maatschappelijke relevantie

Een vierkante meter moet 100 tot 110 euro per maand gaan opleveren. De hele ruimte in één keer verhuren lukt maar niet, dus besluit het bestuur van het Kulturhus nu om de ruimte in vier delen te willen verhuren. Het Geefhus heeft als vrijwilligersorganisatie die gratis kleding krijgt en gratis die kleding weer weggeeft heeft geen middelen om ook maar één enkele vierkante meter te kunnen huren.

Het wachten is op een barmhartige samaritaan met gratis vierkante meters in Beek. Het Geefhus hoopte op een kleiner hoekje, ergens in het Kulturhus. Ze zouden graag genoegen nemen met veel minder vierkante meters. Daar leek eerste uitzicht op, maar ook dat is nu van de baan. 'Dat geeft voor mij aan hoe noodzakelijk het voor het Kulturhus is om inkomsten te genereren', reageert Simone Keulen van het Geefhus.

'Wij bedienen mensen zelfs uit Nijmegen, uit Millingen, uit Duitsland', licht Keulen de relevantie van de vrijwilligersorganisatie toe. 'En als je dan terug hoort hoe blij mensen met ons zijn, vervullen wij zeker wel een maatschappelijke functie. Vandaar dat we nu alle mogelijkheden aangrijpen om diegene te vinden die zegt: kom maar bij mij'.