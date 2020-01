Krijgt de Achterhoek een internationale brandweerpost?

De 22 burgemeesters die aangesloten zijn bij de VNOG, gaven deze woensdag een klap op de toekomstvisie van de brandweer en andere hulpdiensten in die regio. De regio moet bezuinigen en dus worden mensen en materieel anders ingezet.

'Buren in Nederland én Duitsland'

Voor de gemeente Aalten, die ook nu al over de grens samenwerkt, was het reden te vragen om intensievere samenwerking met de Duitse brandweer. Een goed idee, vinden brandweercommandant Diemer Kransen en VNOG-voorzitter Ton Heerts.

'We moeten nadrukkelijker kijken naar Duitse collega's, dus dat is opgenomen in de toekomstvisie. We hebben niet alleen buren in Nederland, we hebben ook buren aan de Duitse kant. Dat kan ertoe leiden dat we komen tot een samenvoeging van Nederlandse en Duitse brandweermensen en -voertuigen', vertelt Heerts.

Overdag en 's nachts

Het gaat specifiek om de posten in Dinxperlo en het naastgelegen Suderwick (Duitsland). Brandweercommandant Kransen: 'We gaan kijken of we daar één kazerne van kunnen vormen en zorgen dat we overdag en 's nachts voldoende mensen hebben om in dat gebied uit te rukken.'

Wanneer dat dan moet gebeuren, is nog onduidelijk. 'Binnen afzienbare tijd zou prettig zijn', besluit Kramer.

Zie ook: Brandweer op Veluwe en in Achterhoek gaat flink inkrimpen