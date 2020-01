'Hier heb ik veel meegemaakt', sloop beroemde Americahal officieel van start

'Hier heb ik veertien jaar lang aan het bureau gezeten, in dit kantoor.' Dirk Vos wijst om zich heen in een donkere ruimte. Alle lichten zijn al verwijderd, en verspreid over de vloer liggen stukjes puin en sloopafval. 'Dit was het epicentrum van de Americahal. Hier onderhandelden we over evenementen, tekenden we contracten met artiesten en huurden we al het benodigde personeel in.'

Vos was projectmanager van de Americahal. In de zeventien jaar dat hij er werkte, heeft hij veel meegemaakt. 'Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Evenementen, concerten: er was altijd wel iets te beleven.'

Terwijl hij naar de grote evenementenhal loopt, wijst hij naar een grote deurpost. 'Deze nooddeuren zijn er in gezet toen UB40 kwam optreden. Die deuren waren nodig, omdat er zoveel publiek op af kwam. Op dat moment was het veel werk, maar bij latere concerten hebben we er veel profijt van gehad.'

Alles hergebruiken

Erik Zwerver is namens het sloopbedrijf verantwoordelijk voor de goede verwerking van alle materialen. 'We noemen het tegenwoordig circulair slopen, maar simpel gezegd komt het er op neer dat nagenoeg alles hergebruikt moet kunnen worden.' Alle verwijderde materialen liggen dan ook keurig gesorteerd opgestapeld in de grote hal.

Vos is blij dat alles zo netjes gesloopt wordt. 'Ik vind het nog steeds een gemis voor Apeldoorn, dat deze hal verdwijnt. Maar de wetenschap dat alles hergebruikt wordt, maakt veel goed.' Het is de bedoeling dat de gesloopte hal in Zwolle weer opgebouwd gaat worden. Op de plek van de Americahal in Apeldoorn komt een vestiging van bouwmarkt Hornbach.

Prachtige herinneringen

Zwerver luistert aandachtig naar de verhalen van Vos. 'Zo krijg je nog wat meer gevoel met het project waar je mee bezig bent', zegt hij. 'En misschien gaan we er daardoor nog wel zuiniger mee om', vervolgt hij met een knipoog.

Vos vertelt ondertussen over een evenement van verzekeraars, waar de hele hal omgebouwd werd tot een soort luchthaven, compleet met vliegtuigen en een slurf om de hal te betreden. 'We hebben hier veel bijzondere dingen gehad. Maar het mooiste was toch wel het werken met de collega's. We waren meer hier te vinden dan thuis bij onze partners. Ik heb hier veel gelopen, veel gelachen en veel gehuild. Het zijn prachtige herinneringen.'

Hoe lang de sloop exact zal duren, durft Zwerver niet te zeggen. 'We zijn natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Maar eind februari zullen we in elk geval een heel eind zijn.'