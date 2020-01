De dijken staan op breken en bij Willy in Ewijk beginnen de weeën

Terwijl de evacuatie in het Rivierengebied eind januari 1995 in volle gang is, krijgt Willy weeën. Wat nu?

'Dinsdag 31 januari 1995, is een dag om nooit te vergeten', vertelt Willy Jeurissen van Ringelenstein.

Willy, dan 32 jaar, is hoogzwanger en zo'n acht tot tien dagen over tijd. Die dinsdag beginnen de weeën. 'Mijn man is naar het gemeentehuis gegaan om te vragen of wij in ons huis konden blijven. Dat kon, de verwachting was dat ook bij een eventuele dijkdoorbraak Ewijk droog zou blijven.'

Het ziekenhuis is vol

Eigenlijk was het plan dat Willy in het ziekenhuis zou bevallen, omdat haar eerste kind bij de bevalling niet goed lag. 'Het ziekenhuis was vanwege de evacuatie helemaal vol, we konden er niet terecht. En de verloskundige was telefonisch niet te bereiken, omdat het telefoonverkeer vanwege de evacuatie plat lag.' Wat nu?

Als dat maar goed gaat

'Ik lag boven in het kraambed en er spookte van alles door mijn hoofd', blikt Willy terug. De situatie met het hoge water volgt ze op de voet, via de televisie op de slaapkamer. 'Mijn ouders mochten het dorp niet uit. Ik hoorde helikopters overvliegen. En ik kon ieder moment bevallen. Ik vond het spannend, als dat maar goed gaat.'

Het is haar zwager die de verloskundige weet op te halen. Een kraamhulp is er niet. Bert, de man van Willy wordt door de verloskundige aan het werk gezet. 'Ik moest links en rechts wat aangeven. De verloskundige vroeg of ik wel tegen bloed kon.' De bevalling gaat erg snel en verloopt goed. Sander wordt geboren om half 9 in de ochtend.

Geen kraambezoek, geen geboortekaartjes

Willy belt haar ouders in Heerewaarden. 'Jullie zijn weer opa en oma geworden!' Haar ouders willen meteen komen, maar zij mogen Heerewaarden niet uit. De Maas en Waal zijn afgesloten, de evacuatie is in volle gang en niemand mag Heerewaarden in of uit.

De vader van Willy moet de politie en militairen overtuigen dat hij toch echt zijn pasgeboren kleinzoon in Ewijk moet zien. In Zaltbommel lukt het om de brug over te komen en naar Ewijk te reizen om de kleine Sander in de armen te sluiten.

'We konden geen geboortekaartjes sturen naar familie in vrienden in Maas en Waal. De post lag stil. Eindelijk is het zaterdag en mogen de familie en vrienden Maas en Waal weer uit. Het kraambezoek kan beginnen. En iedere keer als we Sander zijn verjaardag vieren, blikken we terug op die bijzondere, maar ook spannende tijd.'

