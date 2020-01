'Opening Lelystad Airport niet van de baan op basis van rapport'

Er was woensdagmiddag veel belangstelling van de pers om Remkes vragen te stellen over het stikstofrapport over de luchtvaart. Het adviescollege adviseert het kabinet over de stikstofproblematiek die grote gevolgen heeft voor verschillende sectoren, zoals de landbouw, infrastructuur en de natuur.

Iedereen zijn eigen conclusies

De luchtvaart stond woensdag centraal met daarin het dossier Lelystad Airport. Dinsdagavond lekte het rapport al uit. Tegenstanders van het vliegveld in de polder zien in het rapport een extra hobbel in het dossier. Het viel Remkes op dat 'iedereen eigen conclusies uit het rapport peutert die in zijn eigen straatje passen'.

Volgens Remkes moet het aandeel van de uitstoot van de luchtvaartsector op het totaal in Nederland in de juiste proporties worden gezien. Voor iedere camera en microfoon herhaalt hij dat Schiphol het rapport van de college als een werkbaar rapport ziet en dat iedere sector zijn aandeel moet leveren.

Over de mate waarin de uitstoot van de luchtvaartsector omlaag moet, deed het adviescollege woensdag geen uitspraak. 'Dat is aan de politiek om daar een uitspraak over te doen', aldus voorzitter Remkes.

Bal ligt bij de politiek

Het rapport ligt nu bij het kabinet dat met een reactie zal komen. Daarna zal het in de Tweede Kamer worden besproken. Verschillende oppositiepartijen die tegen uitbreiding zijn van het vliegveld, zoals GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, zien in het rapport vooral de bevestiging van hun standpunt.

Voor Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks ligt het voor de hand dat de opening van het vliegveld vertraging oploopt, omdat in het rapport geadviseerd wordt aanvullend onderzoek te doen naar de stikstofuitstoot.

'Het betekent dat de stikstofuitstoot van Lelystad Airport opnieuw moet worden onderzocht en dat ook de milieueffectrapportage opnieuw zal moeten. Dat betekent vertraging van de opening van het vliegveld', aldus Kröger.

Debat in de Tweede Kamer

Coalitiepartij VVD is voor de opening van het vliegveld. Tweede Kamerlid Remco Dijkstra verwacht binnen enkele weken een debat in de Tweede Kamer. 'Het rapport geeft de randvoorwaarden voor groei. Het is al een paar keer uitgesteld. Ik denk dat het belangrijk is dat er zekerheid komt voor de mensen, de omwonenden en de maatschappijen die er gebruik van willen maken.'

Voor de ChristenUnie staat nu vast dat ook bij de luchtvaart de uitstoot omlaag moet. 'We weten dat de uitstoot omlaag moet en daar moet de minister een keuze in maken hoe dat moet gebeuren. Alle sectoren moeten bijdragen, het is een gezamenlijk probleem', reageert Tweede Kamerlid Eppo Bruins.

