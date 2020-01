Lichtgevende gedenkstenen op veel plekken te zien

In het kader van 75 jaar vrijheid wordt donderdagavond in Rotterdam een tijdelijk lichtmonument onthuld. Het monument, dat bestaat uit lichtgevende herdenkingsstenen is gemaakt door kunstenaar Daan Roosegaarde en staat symbool voor het aantal Holocaustslachtoffers uit Nederland. Na de presentatie in Rotterdam gaan de stenen naar diverse gemeentes in Nederland waar het kunstwerk in kleinere vorm te zien zal zijn.

In totaal doen achttien Gelderse gemeenten mee. Het monument heeft donderdag nog een diameter van 20 meter, bestaande uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland. De kunstenaar heeft voor stenen gekozen omdat zowel in de Joodse herdenkingstraditie als die van de Roma- en Sinti cultuur, stenen erg belangrijk zijn.

Onder de naam 'Levenslicht' wordt het monument na donderdag als het ware verdeeld over de gemeentes die zich aangemeld hebben voor het project. Zij krijgen elk een hoeveelheid stenen waarmee ze een eigen herdenkingsplek kunnen inrichten. De stenen zijn zo gemaakt dat ze in het donker oplichten.

Stenen op verschillende plekken

De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Volgens de kunstenaar vraagt het werk om participatie. 'Het is geen traditioneel statisch monument waarin de mens puur een observant is.'

Ook in Putten zullen de stenen te zien zijn. Ze vormen een onderdeel van diverse herdenkingsactiviteiten die Putten dit jaar organiseert rondom de verschrikkingen van de Holocaust. De stenen komen in de hal van het gemeentehuis te liggen en zullen vooral ook goed zichtbaar zijn voor mensen die van buiten naar binnen kijken.

Dat de herdenking door het comité 4 en 5 mei wordt georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid, doet Putten goed. 'Het vieren van de vrijheid is vanwege de razzia die in Putten heeft plaatsgevonden, nooit zo geweest zoals op andere plekken in Nederland. Dat is altijd nog erg beladen. Voor ons is het daarom heel mooi dat we met deze herdenking toch stil kunnen staan bij 75 jaar vrijheid',licht een woordvoerder toe. Vanaf 22 januari is het monument in Putten te zien.

18 gemeentes

De Gelderse gemeentes die meedoen zijn: Barneveld, Putten, Nijkerk, Wageningen, Nijmegen, Arnhem, Rheden, Montferland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Lochem en Zutphen en Apeldoorn.