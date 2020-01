Plannen Hoenderloo Groep uitgelekt

door Bastiaan van Blokland en Jenda Terpstra

Pluryn verwacht zeker tachtig procent van de jongeren bij andere groepen onder te kunnen brengen. Hiervoor worden 73 nieuwe jeugdzorgplaatsen gecreëerd. Daarvoor is 7 tot 11 miljoen euro nodig. De verkoop van de Hoenderloo Groep draagt daaraan bij.

Financieel zwaar weer

Woongroepen, schoolgebouwen, garages en bijgebouwen van zorgterreinen Hoenderloo en de Kop van Deelen: ze gaan allemaal in de verkoop als de Hoenderloo Groep in augustus de deuren sluit. De miljoenen zijn meer dan welkom bij zorgorganisatie Pluryn, die in financieel zwaar weer zit.

Met de sluiting hoopt Pluryn jaarlijks 4,5 miljoen euro te besparen. In een zogeheten 'beslisdocument' van de raad van bestuur, in handen van Omroep Gelderland, worden de plannen toegelicht. Verkoop van al het vastgoed levert naar verwachting ongeveer 18 miljoen euro op.

Overgangskosten

Als het bestemmingsplan van de terreinen kan worden gewijzigd, kan het bedrag zelfs oplopen tot 20 miljoen euro. Dat betekent dat de zorgbestemming eraf gaat en je de grond en gebouwen dus ook voor andere zaken kunt gebruiken.

De cijfers zijn gebaseerd op een taxatierapport van vastgoedbedrijf CBRE. Met de opbrengsten moeten de kosten van de overgang worden gedekt. De zorgaanbieder kondigt in het document aan in gesprek te gaan met de gemeente Apeldoorn, om te kijken of het bestemmingsplan veranderd kan worden.

Rode cijfers

Zorgorganisatie Pluryn lijdt fors verlies en kan ‘zonder ingrijpen in juni 2020 de rekeningen niet meer betalen’, aldus het rapport.

'In 2018 was het verlies 15,6 miljoen en is er weinig eigen vermogen meer over', zo valt te lezen. Een bedrag dat dus deels terugverdiend zou kúnnen worden met de verkoop van de Hoenderloo Groep.

Alles dicht

Begin december maakte Pluryn bekend dat de zorglocaties Hoenderloo en Kop van Deelen moeten sluiten. Op die terreinen wonen ongeveer 200 jongeren in open en gesloten woongroepen. Ook gaan ze er naar school.

Door geldnood worden de woongroepen én de school per augustus dit jaar gesloten. Maar geld is niet de enige reden. Ook de ‘zwakke kwaliteit van zorg’ en de ‘heersende cultuur’ zijn redenen voor de sluiting, aldus het rapport.

Streng bestraft

In het document spreekt de Hoenderloo Groep van een ‘noodzaak’ om 'grip te houden op de situatie’. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde in 2017 hard. Het sprak van een ‘repressief klimaat in leefgroepen’, een cultuur waarin de jeugd te streng werd behandeld en bestraft.

Dat bleek ook uit interne controle en ‘tientallen klokkenluidersmeldingen’. Drie nieuwe directeuren en leidinggevenden moesten die cultuur doorbreken, maar dat is niet gelukt.

Nu al cliëntenstop

De sluiting van de Hoenderloo Groep lijkt definitief. Pluryn maakt zich klaar om de klap op te vangen: bij de Hoenderloo Groep geldt een cliëntenstop, totdat de deuren in augustus definitief sluiten. In de tussentijd moet de jeugd dus elders worden ondergebracht.

Voor de zekerheid vraagt Pluryn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om (tijdelijk) 15 miljoen euro, om zo die klappen op te vangen.

