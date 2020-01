Heeft u een prettige stem? Word inlezer voor blinden en slechtzienden

Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen!

Bij het CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) spreken dagelijks vrijwilligers boeken en tijdschriften in voor deze doelgroep.



Het bestaan van duizenden boeken en vele tijdschriften in gesproken vorm is mogelijk dankzij deze deskundige vrijwilligers. In negen opnamestudio's in Ermelo (8) en Sneek (1) zijn ongeveer 250 vrijwilligers onder leiding van opname technici werkzaam als inlezer. Daarnaast lezen tientallen vrijwilligers thuis tijdschriften en maatwerk in met behulp van digitale opnameapparatuur.



Een gesproken boek telt gemiddeld acht uur luistertijd. U kunt zich voorstellen dat, als iemand gedurende zo'n lange tijd naar een stem moet luisteren, het van groot belang is dat de stem prettig om aan te horen is en blijft boeien. Vandaar dat wij hoge eisen stellen aan onze inlezers.

De dagelijkse tijden van de leesbeurten zijn op werkdagen:

Leesbeurt 1: 08.45 - 10.30 uur

Leesbeurt 2: 10.30 - 12.15 uur

Leesbeurt 3: 13.00 - 14.45 uur

Leesbeurt 4: 14.45 - 16.30 uur

Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe inlezers.

Reageren kan door onder dit bericht uw gegevens in te vullen. U kunt online alvast uw stem testen via deze website.