Ook heel veel dieren werden in 1995 geëvacueerd

Evacueren. Huis en haard verlaten, niet wetend hoe je het ooit weer zult aantreffen. Het was in 1995 de realiteit voor 250.000 inwoners van het Rivierengebied. Meubels en spullen worden zoveel mogelijk naar de eerste verdieping gebracht of op kratten of schrootjes gezet. Tassen worden gepakt, busjes, caravans en auto's volgeladen. Wat neem je dan mee?

Tig pakjes paneermeel

'Achteraf heb ik zo gelachen, ik had tig pakjes paneermeel bij me me', vertelt Arda Veenhof in de Facebookgroep Hoogwater in 1995, evacuatie Rivierengebied. 'Wat ik daar toch mee moest?' Ze herinnert zich nog goed dat ze terug wilde naar haar huis in Aalst om nog meer spullen op te halen. 'Ik reed er helemaal alleen, dat voelde spookachtig aan. Ik vond het best een beetje eng. Maar gelukkig is alles goedgekomen.' Haar vissen liet Arda thuis. 'Ik had de stroom er niet afgezet, wat eigenlijk wel moest. Ik dacht toen, als het water komt valt alles vanzelf wel uit. Gelukkig is alles droog gebleven.'

De nieuwe radio wordt veiliggesteld

Onze zoon Arie Roze had van zijn eerste verdiende centen een radio gekocht, vertelt Jenny van Wijgerden. 'De radio werd veiliggesteld bij zijn tante over de Maas.'

Hij ging pardoes in de bak met eitjes zitten

'Mijn man heeft als hobby vogels kweken', vertelt Bregje van Mourik-De Bruijn. De vogels met jongen, de bevruchte eitjes, alles moest mee. Vooral op de bevruchte eitjes is hij erg zuinig. De bak met zaad met daarin de eitjes wil hij op zijn schoot vasthouden, zodat er niks mee kan gebeuren. Hij sluit het huis af, stapt in de volgepakte bus en gaat pardoes met zijn kont in de bak met eitjes zitten. Zaad en eieren lag door de auto heen. Hij had geen idee mee welk ei bij welke vogel hoort. Desondanks zijn de eitjes uitgekomen op het logeeradres. Wij logeerden bij een stel oudere mensen die de jonge vogeltjes in hun bijkeuken zo gezellig vonden, dat ze het erg vonden dat wij ze weer meenamen.'

Er had net een schaap gelammerd

Thea Van Den Berg: 'Wij hadden toen nog schapen, wat jongvee en één koe. Ik ben donderdag de hele dag bezig geweest om de evacuatie van de beesten te regelen. De toenmalige gemeente Maurik was niet erg behulpzaam. Uiteindelijk via een nummer in Arnhem contact gekregen. Rond half 3 kwam een vrachtwagen. Er had net een schaap gelammerd. We hebben het schaap een beetje afgescheiden van de andere beesten. De buurman kwam aangerend en vroeg of hun geit ook mee kon. Dat kon. Het was nog redelijk onduidelijk waar de beesten heen gingen. De vrachtwagen reed weg en pa moest een paar traantjes wegvegen.'

Het matras knopen we op het dak van de auto

Diënne van Doornspeek uit Beneden-Leeuwen vertelt hoe hun hele huis werd leeggehaald voor de evacuatie. 'Mijn man komt met de vrachtwagen langs het huis en laadt onze meubels in. Die brengt hij naar de opslag van zijn werkgever in Den Bosch. Op dat moment voelde ik me echt helemaal verlaten. Daar zat ik dan met twee kleine kinderen, een leeg huis, geen auto of zelfs maar een fiets bij de hand. En al veel mensen waren weg. Eindelijk komt mijn vader eraan. Ons matras knopen we op het dak van de auto. En daar gaan we.'

Complete huisraad met konijnen en duif in de vrachtwagen

'Wij wonen in Wamel', vertelt Agnes Telkamp. 'Die zondag gaan we naar een verjaardag en als we daarvan terugkomen zien we al mensen spullen inladen. We besluiten hun voorbeeld te volgen en beginnen te pakken. De hele nacht zijn we doorgegaan. Mijn man haalde de volgende dag een vrachtwagen bij Van Gend & Loos, waar hij toen werkte. Alles gaat in de vrachtwagen, zelfs het konijn en de tortelduif. En daar gaan we met een baby van zes maanden. Zullen we ons huis ooit nog terugzien, denken we met tranen in onze ogen als we richting Oss rijden.'

De telefoon gaat over, maar opnemen gaat niet

'Ik was 15 jaar en zat op de Mavo. Het alarm ging af en de leerlingen uit de Bommelerwaard kregen te horen dat ze naar huis moesten gaan, om spullen te pakken', vertelt Diana Groeneveld-Rooijens die dan met haar ouders op een boerderij in Delwijnen woont. 'Het huis wordt helemaal leeggehaald, zelfs de keukenkastjes gaan in de vrachtwagen. 'We zaten op 31 januari nog even met de buren bij elkaar in het lege huis, toen de bel aan de muur rinkelde. De telefoon ging over, maar oppakken ging niet. De telefoon was al weg met de vrachtwagen.'

