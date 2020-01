Patricia ontvangt al 24 jaar toeristen: 'Belgen zijn het leukst'

Niets is leuker dan omgang met de gasten, vindt Patricia van Dort die al haar hele leven in de toeristenbranche werkt. 'Soms vragen ze de gekste dingen.'

'Belgen, dat zijn de leukste gasten', vindt Patricia. 'Ze zijn altijd vriendelijk en ze gebruiken ook vaak nog wat in het restaurant.'

Werken in de toeristische sector is haar lust en haar leven. In het bungalowpark aan de Krimweg in Hoenderloo is ze verantwoordelijk voor de gastenservice. Schoonmaak, bediening, contact met de klanten en eigenarenservice. Zo is elke dag weer anders. Zelfs na 24 jaar.

'De gasten zijn wel veranderd in die jaren. Ze zijn mondiger. Soms best lastig. Mensen hebben het thuis heel goed. En ze verwachten hier nog iets meer luxe te krijgen. Daar doen we ook erg ons best voor.'

De gekste vragen

'Soms krijg je de gekste vragen', vertelt Patricia glimlachend. 'Laatst stond hier iemand bij de receptie die wilde weten op welke dag de kans het grootst is om wild te zien, haha. Ik heb maar verteld dat de maandag het beste is, omdat dan het restaurant op De Hoge Veluwe gesloten is en het dus rustiger is. Nee, ik heb hem daarna niet meer teruggezien, dus of het gelukt is weet ik niet.'

Luister naar de radioreportage:

Zelf gaat Patricia met het gezin altijd naar Frankrijk op vakantie. 'Ik hou erg van de zon. Ook dit jaar heb ik alweer geboekt: een stacaravan in de Provence.'

