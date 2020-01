Toename van faillisementen in de Achterhoek

De dalende trend die vanaf 2013 is ingezet stagneert met deze cijfers, waar eenmanszaken niet in zijn opgenomen. In 2018 waren er 45 bedrijven en instellingen in de Achterhoek die op de fles gingen, ten opzichte van de 85 faillissementen in 2017. Ook voor 2018 was er een daling te zien, na een piek van 208 faillissementen in 2013.



De algehele trend in Nederland rondom faillissementen is volgens het CBS sinds september 2017 redelijk vlak. Dit jaar steeg het aantal faillissementen daarentegen in Nederland met twee procent.