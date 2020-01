Toch veel meer schade tijdens jaarwisseling in Tiel

In de gemeente Tiel is tijdens de jaarwisseling veel meer schade toegebracht aan straatmeubilair dan aanvankelijk gedacht. De rekening bedraagt vooralsnog bijna 32.000 euro. Dit is 13.000 euro meer dan vorig jaar. De toename zit vooral in het opblazen van een parkeerautomaat aan Kalverbos en een verdubbeling van het het aantal vernielde straatkolken (20).

Gemeentemedewerkers hebben een inventarisatie van de schade door vuurwerk gedaan. Ze telden 12 opgeblazen afvalbakken, 40 vernielde verkeersborden en vijf kapotte dispensers voor hondenpoepzakjes. Ook zijn straatkolken geïnspecteerd waarbij bleek dat er 20 opgeblazen zijn. Vaak komt deze schade pas later aan het licht wanneer de betonnen putten lekken en het straatwerk gaat verzakken. In de stad sneuvelden ook meerdere ruiten van bushokjes maar die zijn niet van de gemeente.

Ook in andere gemeenten loopt de schade op

Een aantal gemeenten in de regio heeft de schade veroorzaakt door vuurwerk geïnventariseerd en bekendgemaakt. Ook in de gemeente West Maas en Waal viel de schade dit jaar fors hoger uit: 3351 euro, tegen ruim 700 euro vorig jaar. Er werden vooral meer afvalbakken opgeblazen (7). Deze kosten 329 euro per stuk. Verder was er schade aan borden, een container en zoutbakken.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe maakte bekend dat er, hoewel de jaarwisseling op zichzelf rustiger verliep dan vorig jaar, ook in zijn gemeente wat meer schade is. Om het straatmeubilair te herstellen is 7500 euro nodig, tegen 6500 in 2019.

Buren moet dit jaar 13.000 euro uittrekken om de vuurwerkschade te herstellen. Dat is minder dan vorig jaar, toen de schade 15.000 euro bedroeg. Het gaat vooral om afvalbakken en borden. Ook was er in Lienden schade aan het wegdek. In Lienden, Maurik en Beusichem werden bushokjes vernield, maar deze zijn niet voor rekening van de gemeente.

